Доля путівки в груповий етап ЛЧ була вирішена ще тиждень тому. Динамо залишалося достойно попрощатися з турніром, але зробити цього не вдалося. 10:0 за ударами в площину воріт – Бенфіка ще, можна сказати, пошкодувала свого опонента.

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Коментатор цього ефіру Вадим Скічко не засмутився результатом. Після фронтових буднів він цінує кожен матч, на якому випадає працювати.

А ось легенда коментаторського жанру Сергій Савелій настільки перейнявся безсиллям киян, що вимкнув трансляцію достроково.

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