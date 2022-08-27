Динамо разгромно проиграло Бенфике в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Здесь хоть понятно. Один клуб может только терять последних легионеров и готовиться к продажам украинцев. Другой заранее записывает себе в бюджет 60 миллионов евро доходов с ЛЧ, будто не веря в способность любого из соперников победить себя на пути к групповому турниру. А вот погром СК Днепр-1 от кипрского АЕКа не лезет ни в какие ворота. Команда Кучера так и не набрала пока ни одного очка для Украины. Хорошо еще, что система розыгрышей еврокубков позволяет реабилитироваться на групповом этапе Лиги конференций.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера

Хотя после таких поражений возникают сомнения в способности днепрян потягаться даже с лихтенштейнским Вадуцем. Киприотская попытка №2 будет, похоже, еще более тяжелой. Ведь АЭК Ларнака занял второе место, а с ним спортклубовцы настрадались, как Динамо с Бенфикой. Аполлон же Лимассол вообще стал чемпионом. Проиграл греческому Олимпиакосу путевку в Лигу Европы только после серии пенальти. Выиграл Суперкубок Кипра. Это раньше мы ни разу не проигрывали клубам из этой страны. Сейчас же, очевидно, потребуется переосмысление своей роли в европейском футболе. СК Днепр-1 показал, что надеяться на какие-то "свои" очки с киприотами просто не стоит.

Вадуц не выиграл ни одного из 5 матчей на старте сезона в 2 дивизионе первенства Швейцарии, но прошел крепкий венский Рапид (9 в таблице коэффициентов австрийцы продолжают валиться, что в перспективе нам на руку). А прежде бил турецкий Коньяспор. Единственная команда, представляющая Лихтенштейн, набрала своей стране 4,5 очка. Это абсолютно лучший показатель сезона. Ну а тягаться с нидерландским АЗ вообще без шансов. Поэтому внешне приемлемый жребий СК Днепр-1 может обернуться очередным фиаско. Сколько уже раз в этом сезоне мы радовались жеребьевке и что получили на выходе от нашей 3, 4, 5 силы? И не говорите, что не предупреждали. Хотя будем рады приятно удивиться.

Шахтеру ловить в группе с Лейпцигом, Реалом и Селтиком ловить особенно нечего. Не с нынешним составом и проблемами, как в обороне, так и в части реализации моментов. Здесь каждое очко будет огромным достижением. Однако очень вероятно, что свой максимум донецкий клуб уже взял, оформив бонусные очки за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Остается снова главная надежда на Динамо. Суркис пожаловался на жеребьевку – кое в чем прав. Как для сеяной в 1 корзине команды получилась очень непростая группа. Фенербахче и так ни в чем не уступал киевлянам, а затем команда Жезуша еще лишь добавила. Ренн остановил Монако, может провалиться, но и удивить также способен. АЕК Ларнака уже себя показал украинским фанатам.

Словом, за наши перспективы все тревожнее. Как бы Динамо ни бороться теперь за 3 место и путевку в стыковые матчи Лиги конференций. С другой стороны, может там подольше удастся продвинуться по сетке? Как бы там ни было, а именно на киевский клуб больше всего надежд в вопросе набора очков. Здесь и соперники, с которыми исторически удается успешно сыграть. Здесь и наиболее сбитая команда, у которой многое наиграно в предыдущие годы. У нашего трио осенью 18 матчей. Надеемся, что не последние в текущем сезоне. Ведь Швейцария и Чехия уже обходят Украину благодаря нашему 2-недельному простою с очками.

Отставание даже до 12 места не критично. Но пугает другое – соперники баллы набирают как-то поувереннее. Да, у большинства конкурентов осталось меньше команд в осенних группах (Чехия сохранила столько же). Но есть и преимущество, их очки делят на 4, а не на 5. Что интересно, ни одна из украинских команд во время жеребьевки не получила соперника из Сербии, Норвегии, Швейцарии и Чехии – ближайших конкурентов из тех, кто впереди. Да и с упрямыми преследователями (Греция, Хорватия, Дания) тоже не сыграем как минимум до весны. Следующее обновление таблицы коэффициентов состоится с 6 по 8 сентября. Нужно срочно прерывать молчание.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца