СК Дніпро-1 провалив матч-відповідь за Лігу Європи проти АЕКа з Ларнаки, зазнавши розгромної поразки (0:3) й вилетівши у Лігу конференцій. Звіт читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 програв перший матч проти АЕКа, але рахунок 1:2 дозволяв летіти у Ларнаку з хорошими шансами на підсумковий успіх. Тим паче, що другий тайм у Кошице виглядав доволі перспективно для нашої команди (на відміну від жахливого першого). Від "спортклубівців" вимагалося тільки розібратися з обороною на флангах та при стандартах, а також зменшити кількість втрат і поразок у єдиноборствах.

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Втім, по загальному оптимізму дещо била кадрова ситуація – в лазарет надовго загримів новачок Пуріта, Лучкевич і Горбунов були травмовані ще раніше, а вже перед матчем випав ще й Адамюк. Крім того, через дискваліфікацію не міг зіграти Сарапій.

Вже на 3-й хвилині зустрічі Громов прийняв м'яч перед штрафним і пробив над воротами. Здавалося, що старт непоганий, однак чогось цікавішіого довгий час дніпровці організувати не могли. Позаду ж знову стався привоз від голкіпера – Логінов на 9-й хвилині віддав передачу Валефу, а той не зміг обробити м'яч, ледь не пропустивши його у ворота. На 15-й же Мілічевіч замкнув подачу з кутового ударом над воротами. Стало тривожно.

Страх дещо розвіяв класний постріл Довбика на 18-й хвилині. Артем прийняв м'яч на лінії штрафного й потужно пробив у правий нижній кут – Піріч парирував! Втім, вже на 21-й "спортклубівцям" довелося виймати м'яч із сітки власних воріт.

АЕК заробив кутовий, подачу з якого вибили, однак СК Дніпро-1 програв усі підбирання. Далі пішло переведення на лівий фланг. Д'юрчо підхопив сферу, на ривку втік від Танчика й метрів з 20-ти завдав удар – м'яч з невеличким рикошетом від Сватка залетів під ближню стійку. 1:0.

Підопічні Олександра Кучера одразу ж пішли уперед, ледь не зрівнявши рахунок. На 23-й хвилині потужний лонгшот виконав Бланко – Піріч витягнув. На 24-й же голкіпер врятував кіпріотів, парирувавши замикання подачі на Гуцуляка й моментально зреагувавши на добивання від Сватка!

На 31-й та 32-й з околиць штрафного стріляв Піхальонок, однак перший удар взяв Піріч, а другий пройшов поруч з каркасом. На 37-й же Бусанелло отримав закидання від Піхальонка й пробив з лівого краю карного майданчика, але і тут Піріч був на висоті.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 40-й хвилині у ворота СК Дніпра-1 залетів другий гол. Знову невпевнено зіграв Валеф, який пропустив собі за комірець закидушку від Д'юрчо, однак взяття воріт не зарахували через поштовх голкіпера.

На 45-й же кіпріоти забили чисто. Д'юрчо втік від Танчика й прострілив у центр штрафного, Густаву замкнув ударом у дотик і влучив у захисника, а Ойєр, вже лежачи на газоні, зачепився за відскок і підкинув м'яч на ногу Лопешу – Рафаел же легко переправив сферу в дальню дев'ятку. 2:0. Саме з цим шокуючим рахунком команди й відправились відпочивати.

СК Дніпру-1 тільки для переведення гри в овертайм необхідно було забивати тричі. Тим не менш, Олександр Кучер вирішив обійтись без кадрових перестановок у роздягальні, почавши проводити заміни аж у середині другого тайму. Щоправда, в нього було всього 6 футболістів на лавці.

Попри цей факт, "спортклубівці" вже за чотири хвилини по перерві отримали шанс відіграти один гол – Бланко накрутив кількох опонентів на правому фланзі й виконав подачу, а Гуцуляк замкнув головою. На жаль, м'яч пройшов над воротами.

На 62-й хвилині відродити інтригу міг Громов, який прийняв скидку від Довбика й вистрілив з меж штрафного з рикошетом. Сфера пролетіла повз ліву стійку. На жаль, цей момент став останнім для гостей у матчі. Крім нього, пригадуються тільки декілька хороших проникних передач і кросів, які не отримали небезпечного розвитку. Вихід Когута й Назаренка ситуацію не покращив.

АЕК взагалі нічого не створював біля нашх воріт. Кіпріоти відверто чекали на фінальний свисток. Тим не менш, навіть за такого футболу їм вдалося влаштувати розгром. На 78-й хвилині вони в черговий раз реалізували свою міць на флангах: Росалес запустив пас по правому краю за спину Бусанелло, Д'юрчо втік від захисника й виконав подачу на лівий край штрафного, а фулбек Енглезу, залишившись у повній самотності, завдав шикарний удар з лету – без шансів для Валефа. 3:0!

На цьому матч де-факто було закрито. Деморалізовані дніпровці капітулювали, а кіпріоти і так вже давно не хотіли грати. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу АЕКа. Ларнака крокує в груповий етап Ліги Європи, а СК Дніпро-1 зіграє в групі у Лізі конференцій.

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