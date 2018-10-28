Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одну позицію в рейтингу – чому це сталося і що далі

Українські клуби здобули перші перемоги в основній сітці Ліги Європи 2018/19, але наша ліга опустилася в рейтингу коефіцієнтів УЄФА на одну сходинку.

Цей єврокубковий мідвік став найбільш плідним в сезоні для представників УПЛ – вони заробили найбільшу кількість балів для рейтингу УЄФА. Втім, бодай зберегти свої позиції в таблиці коефіцієнтів нашому чемпіонату це не допомогло.

Вчора Динамо і Ворскла здобули перші перемоги в груповому раунді Ліги Європи. Кияни на виїзді вирвали вікторію над Ренном, а Ворскла обіграла азербайджанський Карабах. Оскільки за кожну перемогу на груповому етапі єврокубків ліга отримує 2 бали, а Шахтар внаслідок розгрому від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів скарбницю не поповнив, то УПЛ за звітний мідвік заробила 4 бали.

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Ділимо цей доробок на 5 наших єврокубкових бійців (два з яких вже припинили виступи на континентальній арені) і додаємо отримані 0,800 пункта Україні в рейтинг УЄФА. Таким чином, доробок наших команд у сезоні на цей момент складає 3,400 пункта, а загальний коефіцієнт становить 36,700.

Однак занести в актив цей тиждень Україна не може, адже результативні виступи бельгійських клубів відкинули нас з 8 на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нічия Брюгге в Лізі чемпіонів, а також нічия Андерлехта та перемоги Генка та Стандарда в Лізі Європи принесли Бельгії за поточний мідвік аж 6 балів (1+1+2+2 відповідно). Розділивши їх на 5 повпредів, маємо 1,200 пункта до рейтингу Ліги Жупіле.

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Бельгія лише зрівнялася з Україною по загальному коефіцієнту – 36,700, але кращий результат у цьому сезоні (4,600 проти 3,400) дав їй змогу обійти нас у рейтингу УЄФА і піднятися на 8 місце. Україна ж опустилася на 9 сходинку в таблиці.

Варто відзначити, що така перестановка прямої шкоди Україні поки що не завдала – 8 і 9 місця мають ідентичні квоти в єврокубках. Однак проблема в тому, що за підсумками футбольного року з такими виступами конкурентів УПЛ може втратити і 9 сходинку. Плідний для нас сезон-2014/15 відійде в історію, внаслідок чого вперед може вирватися ще й Туреччина.

В України відмінусують 10,000 пунктів, а в Туреччини – лише 6,000 (Бельгія також втратить менше, ніж Україна – 9,600). Якщо спроектувати ситуацію на цей момент, то турки програють нам тільки 0,100 пункта (26,700 проти 26,600). Тобто українські клуби не мають права до завершення сезону набрати менше за прямих конкурентів. А виконати таке завдання буде складно, адже у Бельгії та Туреччини в єврокубках ще по 4 команди, а в нас – 3.

Якщо Україна опуститься на 10 сходинку в рейтингу (дуже ймовірний підсумок), то погіршить своє становище на євроарені. За певних умов віце-чемпіон 10 ліги розпочне кваліфікацію Ліги чемпіонів не з третього раунду, а з другого. Це додаткові два матчі відбору і ще один суперник на шляху до основної сітки ЛЧ.

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