Ліга Європи: Ворскла мінімально здолала Карабах – провал у першому таймі, джокер від Сачка та виплата боргу Фортуною

Полтавська Ворскла на виїзді перемогла азербайджанський Карабах у рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Активніше поєдинок на арені в Баку розпочали господарі. Полтавці багато нервували на старті матчу й упродовж тривалого часу навіть не могли перейти центр поля. Особливо небезпечними була атаки азербайджанського гранда правим флангом, де не завжди встигали за своїми опонентами Сапай і Ребенок.

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

На щастя Ворскли, огріхи своїх партнерів по команді вчасно виправляв Володимир Чеснаков. Капітан "зелено-білих" спочатку в підкаті класно перервав передачу до центру штрафного майданчика на Емегару, а потім самовіддано кинувся під удар Медвєдєва.

Попереду ж у полтавців із креативом не клеїлося зовсім. Ближче до середини тайму вони зуміли сяк-так вирівняти гру, але регулярно втрачали м'яч, тільки-но перейшовши на половину поля суперника. Відхід Ворскли від власних воріт дав більше простору атакувальним гравцям Карабаха. Як наслідок, біля воріт полтавців регулярно почали виникати гольові ситуації.

На 20-й хвилині хтось із азербайджанців наважився на удар метрів із 20-ти після чергового провалу гостей на лівому фланзі оборони (значно вище воріт), а ще через 2 хвилини Мічел зряче бив головою після подачі з кутового, але м'яч пролетів над поперечиною воріт Шуста. Ворскла відповіла на 33-й хвилині першою по-справжньому осмисленою атакою, але Ребенок не зумів вдало подати з лівого флангу – Вагнер спокійно забрав м'яч у руки.

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А під завісу першої половини гри Карабах створив найнебезпечніший момент біля воріт полтавців: Садигов потужним ударом-прострілом зі штрафного намагався знайти чи то ногу партнерів, чи то рикошет, Мічел класно пропустив, але Геррьє забарився і не зумів акцентовано пробити. Таким чином, полтавці вистояли й пішли на перерву за рахунку 0:0.

У роздягальні керманич Ворскли Василь Сачко, вочевидь, не тільки мав серйозну розмову зі своїми підопічними, а й пішов на ключовий для ходу поєдинку крок. Інертного новачка Якубу змінив бразилець Карека. І цей джокер спрацював майже відразу! На 48-й хвилині вихованець Греміо пройшов лівим флангом, а потім різко розвернув атаку пасом у центр на Кулача. Владислав же, недовго думаючи, потужно пробив метрів із 25-ти та застав зненацька Вагнера, який незграбно випустив м'яч у ворота – 0:1!

Гол неабияк вплинув на обидві команди: Карабах почав намагатися якомога швидше переправити м'яч до лінії атаки, а осмілілі "ворскляни" вирішили шукати шансів у контратаках. Уже на 52-й хвилині серйозно вступити в гру довелося Шусту – Богдан парирував сильний удар від Зубіра. Ще через кілька хвилин Емегара увірвався з правого флангу до карної зони й бив у ближній кут, але м'яч пройшов над воротами.

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Ворскла відповіла, намагаючись упіймати господарів в контратаках. Спочатку Карека розігнав атакувальну хвилю й віддав праворуч на Ребенка, а Павло вирішив бити – повз ворота. А потім у схожій ситуації Кулач наважився бити зльоту, але не зумів влучити в площину воріт Вагнера.

Останні 15 хвилин поєдинку пройшли під диктатом Карабаха. Азербайджанці постійно нагнітали ситуацію біля володінь Шуста, активно пресингували на кожному клаптику поля, але насправді гольових моментів мали лише кілька. Хіба Садигов зі штрафного ледь не ввігнав м'яч у нижній кут воріт Ворскли, а Геррьє відверто пробачив полтавців після метушні біля власних воріт, коли пробив поруч із дев'яткою.

Полтавці зрештою зуміли вистояти й здобули першу перемогу на груповому етапі Ліги Європи. Тепер вони мають 3 очки після трьох поєдинків. Лідирує лондонський Арсенал (9 очок), а другий – Спортінг (6 балів). Карабах очок не набирав.

Провальний перший тайм

Схоже, що полтавці вийшли на матч із метою грати другим номером. Але в першій половині гри трохи перестаралися. Ворскла не просто свідомо віддала ініціативу супернику, а відверто втратила контроль над ситуацією. Навіть відбираючи м'яч у суперника, "ворскляни" не дуже розуміли, що робити далі. Гравці атаки були інертними, а брати ініціативу на себе ніхто з півзахисників не наважувався.

Натомість Карабах банально створював чисельну перевагу на флангах атаки, що постійно з невідомих причин ставило в глухий кут крайніх оборонців Ворскли, а також хавбеків, які приходили їм на допомогу. Полтавцям пощастило – фантазії групі атаки азербайджанського гранда відверто бракувало, тому провал "зелено-білих" (0 ударів, 0 кутових, лише 190 передач і 37 % володіння м'ячем) не мав фатальних наслідків.

Джокер

Звісно, єдиний м'яч у поєдинку забив Владислав Кулач, тому він заслуговує на оди похвали. Та реально змінив хід подій вихід на поле Кареки. На фоні "класичних" українських гравців із Ворскли бразилець – справді чарівник м'яча. Саме він зробив гольову атаку фактично з нічого. Небанальнго ходу – переведення випаду з флангу в центр виявилося достатньо для того, щоб Кулач опинився на ударній позиції і (не без фарту) забив. Ще кілька разів Карека намагався створити небезпеку біля воріт господарів, тактично притримував м'яч, коли потрібно було "збити" температуру матчу, та не цурався роботи на оборону.

Туманність перспектив

За загальною думкою, Фортуна повернула борг Ворсклі за програний на останніх хвилинах матч у Полтаві зі Спортінгом. Та для того, щоб реально претендувати на вихід із групи чи хоча б боротьбу за 1-2 місця, одного фарту замало. Провалені окремі відрізки матчів, проблеми з функціональною готовністю окремих гравців, коротка лава запасних – усі ці проблеми роблять подальші турнірні перспективи Ворскли доволі примарними. Так, на жилах можна вирвати перемогу над Карабахом і вдома. Та що робити з тиском лісабонського Жозе Альваладе в можливо ключовому матчі групового етапу або зі спраглими до перемог молодими талантами лондонського Арсенала? Навряд на ці запитання команда Сачка зараз має відповіді. Більше того, здається, що з відповідями полтавці не знайдуться і ближче до цих протистоянь...

Ліга Європи 2018/19, 3-й тур, група E

Карабах – Ворскла – 0:1

Гол: Кулач, 48