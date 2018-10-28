Ренн – Динамо: два обличчя киян, класна гра бразильців Краснікова та черговий фейл Бойка

Київське Динамо зіграло з Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Ренн – Динамо розпочався о 22:00 за київським часом. Динамо у меншості здобуло виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Ренн – Динамо – відео голів

Команди феєрично розпочали поєдинок, обмінявшись супермоментами за стартові дві хвилини. Господарі поля могли відкривати рахунок вже на 60-й секунді, отримавши право на кутовий удар. Желен головою пробив повз дальню стійку воріт Бойка після навісної передачі Греньє.

Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Кияни з відповіддю не забарились та вже за мить провели ще небезпечнішу атаку. Сідклей прострілив у штрафний майданчик Ренна, м'яч рикошетом від Гармаша потрапив до Морозюка, а той з лінії воротарського влучив у поперечку. Французи ж знову відповіли гостротою після стандарту. "Динамівці" вдруге не встежили за Желеном, який з декількох метрів пробив прямісінько у Бойка.

Команда Сабрі Лямуши активніше провела дебют поєдинку, але рахунок судилось відкрити киянам. На 21-й хвилині Томаш Кендзьора створив справжній шедевр, який точно потрапить у рейтинг найкращих голів Ліги Європи. Буяльський виконав передачу на підступи штрафного, Гармаш курйозно промахнувся по м'ячу, а польський оборонець другим темпом вколотив сферу у ближню дев'ятку. Фантастика!

Після забитого м'яча Динамо непогано контролювало гру, а Ренн виглядав досить розгублено. Однак прикра помилка Дениса Бойка перекреслила усі старання його партнерів. Греньє потужно вистрілив зі штрафного, а голкіпер Динамо пропустив м'яч під собою – 1:1.

Другий тайм розпочався з атак Ренна, які переважно завершувались дальніми ударами. Спочатку вище воріт Бойка пробив Траоре, а згодом у рамку не влучив де Кастільйо.

Справжній штурм французького клубу міг створити киянам серйозні неприємності на 60-й хвилині, коли Кадар у відчайдушному стрибку заблокував удар Андре з десяти метрів. А ще через три хвилини Динамо врятував Бурда, вибивши м'яча з-під ніг Сарра, який виривався на побачення з Бойком.

Якщо у першій половині гри команда Хацкевича непогано відповідала на атаки французів своїми моментами, то після перерви кияни майже нічого не створювали поблизу воріт Діалло. На 74-й хвилині наставник Динамо відреагував на сумну гру своєї команди попереду, випустивши Супрягу замість Вербіча.

В кінці зустрічі віце-чемпіони України притиснулись до власних воріт та лише відбивались. Ще більше життя ''біло-синім'' ускладнило вилучення Шепелєва, який здійснив невимушений фол у центрі поля та отримав другу жовтку картку. Однак попри гру в меншості Динамо зуміло вирвати перемогу на 89-й хвилині. Че Че, замінивши Морозюка, знайшов Буяльського у штрафному майданчику Ренна, а той технічно підсік м'яч над Діалло.

Останні хвилини матчу проходили під акомпанемент атак Ренна, однак кияни зуміли відбитись. Динамо набрало 5 очок та ділить першу сходинку у групі з Астаною. На рахунку французів залишилось 3 пункти.

Два обличчя киян та подарунок долі

Команда Хацкевича дуже непогано провела перший тайм, насамперед, попереду. Кияни не відсиджувались в обороні та намагались відповідати французам своїми позиційними атаками. Динамо нарешті нагадало усім, що може якісно використовувати фланги. Сідклей та Морозюк регулярно навантажували оборону господарів, отримуючи підтримку з боку Кендзьори і Миколенка, які при першій-ліпшій нагоді підключались до атак. Сподобалось й те, що підопічні Хацкевчиа завжди намагались завершувати свої наступи ударами. Навіть фантастичний дальній постріл Кендзьори не можна назвати лише випадковістю. Томаш, можливо, виконував чітку тренерську вказівку – більше ударів.

Натомість, після перерви Динамо виглядало дуже інертно попереду та майже нічим не загрожувало володінням Діалло. Віце-чемпіони України притиснулись до власного карного та довго не могли організувати якісний вихід з оборони в атаку. У грі киян з’явилось чимало браку і лише фортуна допомогла їм за такої гри вирвати перемогу. Хоча, потрібно визнати, що Динамо продемонструвало хорошу концентрацію на останніх хвилинах, не лише відбиваючись, але й провівши красиву гольову атаку.

Бразильці Краснікова не такі вже й погані

Деякі українські ЗМІ повідомляли, що бразильські новачки Динамо отримують дуже мало ігрової практики через конфлікт Хацкевича з Красніковим. Білоруський фахівець згодом неодноразово спростовував цю інформацію, а у матчі проти Ренна дозволив дебютувати Сідклею в основному складі. Бразилець не підвів, провівши дуже пристойний поєдинок. Завдяки своїй швидкості та фізичній силі він неодноразово тікав від суперників та виконував гострі передачі у штрафний майданчик. Зрештою, саме після прострілу Сідклея Динамо ледь не забило вже на 2-й хвилині гри, коли Морозюк поцілив у поперечку.

Че Че отримав від Хацкевича трохи більше 15 хвилин, враховуючи компенсований арбітром час, та став автором результативної передачі на Буяльського. Схоже, бразильці Динамо не настільки погані, як їх намагаються змалювати. Після перемоги над Ренном білоруський наставник киян просто зобов’язаний надати Сідклею та Че Че більше шансів проявити себе.

Бойко знову ставить під сумнів свою профпридатність

Невпевнена гра голкіпера Динамо знову внесла нервозність у дії його партнерів та ледь не вплинула на підсумковий результат. Гол Греньє зі штрафного – повністю на совісті Бойка, який не зумів вчасно скластись та пропустив м’яч під собою. Щось схоже ми вже бачили у фіналі Кубка України, коли Денис не впорався з ударом Ракицького.

У другому таймі Бойко знову трішки запанікував після стандарту у виконанні Греньє, хоча сфера летіла по центру воріт. Граючи на виході, кіпер Динамо також не завжди виглядав переконливо. Можливо, вже зовсім скоро киянами доведеться підняти воротарське питання. У Європі таких помилок не пробачають.

Ліга Європи. Група K, 3-й тур

Ренн – Динамо – 1:2

Голи: Греньє, 41 – Кендзьора, 21, Буяльський, 89