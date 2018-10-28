Маліновський відзначився класним асистом за Генк в матчі Ліги Європи

Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський допоміг своїй команді здолати Бешикташ в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи. В активі українця гольовий пас.

Українець Руслан Маліновський долучився до важливої перемоги Генка. 25-річний хавбек збірної України віддав результативну передачу в поєдинку 3 туру групового турніру Ліги Європи Бешикташ – Генк.

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Українець шикарно розібрався із суперником в центрі поля та віддав гольовий пас на Ндонгала, який впевнено переграв голкіпера Бешикташа. Матч завершився перемогою Генка з рахунком 4:2. Після 3 турів Генк набрав 6 очок та посідає перше місце в групі.

Нагадаємо, нещодавно Маліновський забив дебютні голи за збірну України. Спочатку хавбек у товариському поєдинку вразив ворота Італії, а за кілька днів своїм голом приніс "синьо-жовтим" перемогу над Чехією в матчі Ліги націй.