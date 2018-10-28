Шахтар – Манчестер Сіті: без Тайсона і Марлоса прірва, кінець історичної серії і болюче падіння у домашньому матчі ЛЧ

Шахтар приймав Манчестер Сіті у 3-му турі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Чемпіони України двічі зіграли внічию, а команда Гвардіоли по одному разу перемогла і програла. Донецький клуб з двома пунктами посідав 3-є місце і повинен був перемагати, однак не міг розраховувати на лідерів атаки Марлоса і Тайсона, які зазнали травм. Ман Сіті поки брав очки лише на виїзді, але йшов на другій позиції.

Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів

Менді та Сілва розіграли першу гостру атаку на 3-й хвилині. Іспанець не зумів відзначитись ударом через себе, мінімально перекинувши ворота. На 10-й Пятов втягнув підступний удар з ближнього кута. У перші 20 хвилин без Тайсона і Марлоса Шахтар лише 2 рази виліз убік штрафного Едерсона – без ударів і тільки 34% володіння м'ячем. Високий пресинг Сіті та відсутність контргри створювали великі проблеми.

Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Перший перспективний момент Шахтаря так і не дійшов до нормального удару, хоча пас п'ятою від Степаненка – це було красиво. У відповідь після розіграшу кутового пропустили контру. Марез двічі просто пробачив українську команду. Сілва влучив у стійку, а Жезус на добиванні міг і краще зіграти.

Давід виправився на 30-й. Серія помилок перед своїм штрафним, і удар з льоту як покарання. А ще через хвилин Кривцов і Степаненко побігли до одного футболіста гостей, а забив без жодних перешкод інший. Шокуюча перевага команди Гвардіоли вилилась у 15 ударів (у два з половиню рази більше за суперника), 5 влучних проти нуля господарів. Про моменти команди Фонсеки в перші 45 хвилин також, на жаль, не доводиться говорити – лише з приставкою напів.

По перерві побиття продовжилось. Удар Сілви відчайдушним стрибком після ривка зупинив Ісмаїлі, а ось Марез знову не влучив ударом з-за меж штрафного. Матвієнко лише в останню мить вкрав у Стерлінга нагоду вийти сам на сам, та й сам англієць не зовсім вдало обробив круглого. Патрік замінив Коваленка, який за винятком кількох епізодів провалив гру в центрі поля, і відразу ж пробив. Коментатор Вацко кричав про зрячий удар, але снаряд насправді полетів далеко від воріт.

Сілва першими дотиками до м'яча після виходу на заміну оформив розгромний рахунок – красивий більярдний удар від стійки змусив кричати вже Гвардіолу. Ця гра не могла не сподобатись тренеру манчестерців. Ман Сіті повністю віддав ініціативу господарям по перерві, і Фернандо міг один м'яч відквитати. Болбат ідеально подав, а бразилець з льоту схибив. Мораєс завдав лише другого прицільного удару за матч, але Отаменді зробив усе, щоб м'яч пішов занадто зручно для воротаря. Стерлінг поцілив у поперечину після чергового класного пасу з глибини. У відповідь Ісмаїлі двічі поспіль пробивав, однак не досяг мети. На останніх секундах Едерсон сам помилився, сам і виправився, не давши забити Жуніору.

Понад 37 тисяч глядачів стали свідками першої поразки донеччан в євросезоні. Ман Сіті набирає 6 очок, у Ліона 5 пунктів. У Шахтаря залишаються 2 бали і не найвищі, але реальні шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Та й як мінімум за Лігу Європи поборотись можна – Хоффенхайм з двома очками десь поруч.

Ні атаки, ні захисту

Шахтар дозволив Манчестер Сіті значно більше, ніж два попередні суперники. Повна неготовність до високого пресингу суперника, подарунки відверто сильнішій команді Гвардіоли, неспроможність реалізувати помилки суперника і свої нечисленні моменти. На жаль, не лише поразка, але й розгром – закономірний результат. По грі, хоча відчуття перед матчем не були аж настільки песимістичними.

Перша за 3 роки домашня поразка з таким рахунком у чомусь навіть здивувала. Так, катастрофічно не вистачало Марлоса і Тайсона в атаці, але стільки програної боротьби і гостинності в захисті? Показовим був і момент після перерви, коли кіпер гостей Едерсон (з нудьги?) вибіг у центр поля, не найкраще зіграв, але виграв єдиноборство і не дав продовжити атаку на свої порожні ворота. Коли бразильський страж воріт помилився ще раз, Мораєс не зумів його пробити з кількох метрів – кудись вивітрилось гольове чуття найкращого бомбардира УПЛ

Гвардіола нівелював останні козирі Фонсеки

Коли дивишся на гру Фернандо Педро та особливо Нема, стає шкода наставника Шахтаря. Це зовсім не той рівень, який здатен навантажувати серйозного суперника. Ісмаїлі з Матвієнком дуже добре підтримували починання Марлоса з Тайсоном у попередніх іграх, а бразилець навіть самотужки створював моменти. Вони все одно стали найкращими поруч з Ракицьким (чи не єдиний, хто не пасував перед жорстким пресингом біля штрафного Шахтаря і міг починати атаки, Ярослав ще й часто опинявся в ролі воротаря), але їм не було з ким співпрацювати.

Крайні захисники Фонсеки завдали на двох 4 удари. Уся захисна лінія Гвардіоли – 3. Відповідальні за атаки "гірників" Фернандо, Коваленко і Нем пробили 3 рази на всіх. Один Мораєс стільки ж. Після перерви Шахтар володів м'ячем 57% часу, але створювати моменти почав лише в останні 30 хвилин. І якось язик не повертається сказати, що це господарі почали так класно грати, що нові лідери групи розгубились. Більше було схоже на те, що це Манчестер Сіті дозволяє донеччанам грати вільніше.

Краще за Гвардіолу не скажеш: "Шахтар підтискав у другому таймі. Було непросто контролювати їхню гру, але як тільки ми повертали собі м'яч, так відразу створювали хороші моменти". Моменти біля воріт Пятова, зрештою, виникали з перших і до останніх хвилин – з контратаками нинішній захист Фонсеки не справлявся так само, як і з позиційними. Португалець правильно сказав після матчу: "У цієї гри була дуже проста історія, Сіті був кращий, це команда іншого рівня".

Перший старт Де Брйюне, ключовий гравець матчу і кінець серій

Усі польові гравці Сіті відіграли дуже і дуже на рівні, але відзначимо двох. Кевін Де Брюйне вперше після ЧС-2018 вийшов у стартовому складі. Видав божественний пас з кутового прямо на голову Ляпорта. Утім головним героєм манчестерців став Давід Сілва. Іспанець створив 5 моментів (усі в першому таймі), забив гол, ще двічі потурбував каркас воріт і віддавав паси з точністю 93%.

Цей спритний геній разом з неймовірно працьовитими в атаці Стерлінгом, Марезом, Менді, Де Брюйне та Бернарду Сілвою оформив кінець певної ери. Вперше в історії Шахтар програв удома клубу з АПЛ. Вперше в сезоні програно єврокубковий матч. Вперше в домашній грі при Фонсеці було настільки зле, без шансів і розгромно.

Ліга чемпіонів, 3-й тур. Група F

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Давід Сілва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Сілва, 71