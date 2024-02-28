Колишній генеральний директор Карпат Олександр Єфремов висунув свою версію, чому Олександрія випустила незаявленого Івана Калюжного проти Шахтаря і фактично прирекла себе на технічну поразку.

"Чиста змова. Дали 4 млн гривень, а може й 8, і ті визнали свою провину. На фоні можливої втрати 50 млн євро від ЛЧ – це (200 тисяч доларів) взагалі не гроші. Чергова підкилимна перемога Шахтаря. Уряяя...

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І все ж я хочу, щоб було розслідування інциденту. Хочу, щоб надали пояснення всі причетні до нього особи: УПЛ, УАФ, Олександрія, а також суддя і делегат матчу. За чинного Регламенту змагань в УПЛ – таке організаційно і технічно неможливо. Чиста змова! Шахта дала потрійні преміальні, і всі в Олександрії погодились розіграти дурку. В конспірології Шахтар завжди був фахівцем", – написав Єфремов на особистій сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у поєдинку 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0) всю гру за команду Ротаня провів півзахисник Іван Калюжний, який не був заявлений. Як наслідок, "жовто-чорним" загрожує технічна поразка.

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