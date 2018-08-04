Суркіс: Не потиснув би руку Мораєсу, він тричі сидів у мене в кабінеті і клявся, що нічого не підписував з Шахтарем

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився емоціями після перемоги своєї команди проти Шахтаря в рамках 3-го туру УПЛ.

"Думаю, що голова КДК ФФУ дуже задоволений тим, що ми перемогли Шахтар. Він, мабуть, зараз аплодує, адже він зробив все для того,щоб Ісмаїлі сьогодні зіграв. Нагадаю, що Марлос за аналогічне порушення отримав 5 ігор.

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Правил для них не існує. Поведінка вболівальників – підтвердження тому, що не потрібно будоражити людей. Є регламент, який потрібно чітко виконувати.

Мораєсу нічого не сказав би. Не потиснув б йому руку. В цьому немає нічого поганого, але він тричі сидів у мене в кабінеті і клявся, що нічого не підписував і про контракт з Шахтарем не може бути й мови.

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Розповідав, що він давно в Україні і розуміє, що таке Динамо і Шахтар. Я до останнього не вірив у цей перехід, проте він обрав такий шлях. Сьогодні наша команда перемогла і ми з цим його вітаємо", – розповів Суркіс для програми Профутбол.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.