Андрієвський: Будемо продовжувати бойкот проти Мораєса

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський прокоментував перемогу своєї команди у поєдинку проти Шахтаря в рамках 3-го туру УПЛ.

"Дуже дякую нашим вболівальникам, їх було дуже багато. Це, мабуть, мої перші такі емоції на переповненому Олімпійському грати. Щасливий зіграти у такому дербі, вдячний тренерському штабу за довіру.

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Після вихідного будемо розбирати гру, тренерський штаб вкаже на помилки, які намагатимемось виправити вже у наступних матчах.

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Ми вирішили не тиснути руку Мораєсу. Я не можу це вирішувати, однак, якщо ми це розпочали – це буде продовжуватись, адже всі розуміють чому так відбувається. Це було командне рішення", – розповів Андрієвський в коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Шахтар у матчі 3-го туру УПЛ.

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