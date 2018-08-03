Суркис: Не пожал бы руку Мораесу, он трижды сидел у меня в кабинете и клялся, что ничего не подписывал с Шахтером

Президент Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями после победы своей команды в матче против Шахтера в рамках 3-го тура УПЛ.

"Думаю, что глава КДК ФФУ очень доволен тем, что мы победили Шахтер. Он, видимо, сейчас аплодирует потому что сделал все для того, чтобы Исмаили сегодня сыграл. Напомню, что Марлос за аналогичное нарушение получил 5 игр.

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Правил для них не существует. Поведение болельщиков – подтверждение тому, что не нужно будоражить людей. Есть регламент, который надо четко выполнять.

Мораесу ничего бы не сказал. Не пожал бы ему руки. В этом нет ничего плохого, но он трижды сидел у меня в кабинете и клялся, что ничего не подписывал и о контракте с Шахтером не может быть и речи.

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Рассказывал, что он давно в Украине и понимает, что такое Динамо и Шахтер. Я до последнего не верил в этот переход, однако он выбрал такой путь. Сегодня наша команда победила и мы с этим его поздравляем", – рассказал Суркис для программы Профутбол.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.