Шевченко: Динамо більше хотіло перемогти

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від матчу 3 туру УПЛ між Динамо і Шахтарем.

"Аналізувати будуть тренери. Динамо перемогло, бо більше хотіло. У них стартує ЛЧ, команда в хорошому фізичному стані, є бажання.

Бєсєдін зачепився за всі м'ячі, оборонявся, атакував. Не знаю, які плани у клубу, але як гравець збірної він зіграв на рівні.

Динамо обрало правильну тактику, не створювали простору для суперника. Шахтарю було важко, вони володіли ініціативою, але моментів не було. Динамо більше хотіло забити, гра хорошою вийшла. Приємно, що прийшло стільки людей.

Коваленко поміняв кілька позицій сьогодні, за бажанням і структурою гри питань до нього немає, нехай набирає і грає", – сказав він у ефірі програми "Профутбол".

Динамо перемогло Шахтар завдяки голу Вербіча