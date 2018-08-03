Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки

Динамо та Шахтар зустрічались в рамках 3-го туру УПЛ 2018/19. Поєдинок завершився мінімальною перемогою киян – єдиний гол забив Беньямін Вербіч.

Динамо та Шахтар зустрічались в матчі 3-го туру УПЛ 2018/19 на київському НСК Олімпійський. Обидві команди у попередніх двох турах набрали максимум очок, тому перемога над головним конкурентом могла дозволити стати одноосібним лідером чемпіонату.

Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Наставники обох команд не здивували вибором виконавців на гру. Олександр Хацкевич виставив оптимальний на даний момент склад, тоді як Паулу Фонсека не міг розраховувати на травмованих Дентінью, Кривцова, Ордеця та Кайоде, які навіть не потрапили до заявки.

Відзначимо вихід у стартовому складі Шахтаря Жуніора Мораєса, для якого матч проти Динамо став першим на НСК Олімпійський після його відходу з київського клубу. До слова, всі гравці киян знову проігнорували бразильця, не потиснувши йому руку перед матчем.

У Динамо прогнозовано не потрапив до заявки новачок Вітор Буено, який лише вчора підписав контракт з київським клубом. Інші літні новачки – Че Че, Сідклей та Андрієвський залишились в запасі.

Динамо – Шахтар – 1:0 – онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ – як це було

Матч активніше розпочав Шахтар. Вже на 2-й хвилині Ісмаїлі небезпечно прострілював у штрафний майданчик, проте захисники зуміли вибити м'яч. У перші хвилини "гірники" тотально контролювали гру, закривши "динамівців" на їх половині поля. Лише ближче до 10-ї хвилини підопічні Хацкевича зуміли відвести гру від власних воріт та створити перший гострий момент. Після подачі зі штрафного Кадар скинув м'яч на Вербіча, проте словенець головою пробив повз ворота.

"Гірники" одразу ж відповіли одразу двома пострілами, які, втім, були заблоковані захисниками Динамо. А от наступний момент киян був по-справжньому гольовим. Після обрізки Алана Патріка Циганков перехопив м'яч та пробив з лінії штрафного – Пятов впевнено нейтралізував загрозу. Хавбек Динамо відверто змарнував свою нагоду – момент був дійсно перспективним.

За кілька хвилин Циганков знову загрожував воротам Шахтаря. Після пасу Вербіча хавбек міг вийти віч-на-віч з Пятовим – голкіпер знову виграв дуель. Після цього гра дещо заспокоїлась та перейшла переважно у центр поля. Лише ближче до завершення тайму Шахтар знову створив момент – Бойко перевів м'яч на кутовий після досить небезпечного удару Тайсона. В підсумку перша половина гри завершилась доволі закономірними нулями на табло НСК Олімпійський.

Старт другого тайму затягнувся на кілька хвилин – одразу після свистка про поновлення гри фанати Динамо закидали поле стадіону туалетним папером, організувавши флешмоб проти ФФУ. Після відновлення матчу Циганков міг виходити практично віч-на-віч з Пятовим, проте Ісмаїлі ціною фолу та жовтої картки відвів загрозу. Через кілька хвилин вже Пятов забрав м'яч після удару Бєсєдіна.

На 64-й хвилині глядачі нарешті побачили забитий гол. Після подачі зі штрафного у виконанні Циганкова Вербіч виграв верхову боротьбу та ударом головою відправив м'яч у ворота. Не обійшлося без помилки Пятова, який пропустив далеко не найскладніший м'яч.

Шахтар одразу активізувався. Удар Марлоса парирував Бойко. У наступному епізоді у штрафному майданчику впав Алан Патрік, проте Можаровський не відреагував. До слова, сам епізод був достатньо суперечливим, не виключено, що Морозюк дійсно збивав бразильця. В останні хвилини поєдинку підопічні Фонсеки володіли ініціативою та створили кілька напівмоментів. Вже на останніх хвилинах дуже небезпечно пробивав Алан Патрік – в сантиметрах від стійки.

В підсумку Динамо знову мінімально обіграло донеччан та стало одноосібним лідером чемпіонату. Олександр Хацкевич знову обігрує Паулу Фонсеку – в особистих зустрічах рахунок наразі 5:2 на користь білоруського фахівця.

Форма Пятова викликає серйозні занепокоєння, Бойко приємно здивував

Основний голкіпер збірної України серйозно "привозить" у другому матчі поспіль проти Динамо. Ще свіжий у пам'яті фейл Пятова в поєдинку за Суперкубок, як буквально за 2 тижні досвідчений воротар знову помиляється далеко не в найскладнішому епізоді, внаслідок чого Шахтар пропускає необов'язкові голи.

Подібні помилки для Пятова – не рідкість в його кар'єрі, голкіпер збірної України періодично припускається фейлів. Залишається сподіватись, що останні його невдачі – прикра випадковість, адже вже зовсім скоро Шахтарю грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів, а збірній України – у матчах Ліги націй.

До слова, опонент Пятова Денис Бойко провів відмінний матч. Навіть важко згадати типові для "динамівця" помилки при грі на виході. Якщо так піде далі, то Бойко серйозно може розраховувати на місце в основі збірної України.

Хацкевич – незручний опонент для Фонсеки

Олександр Хацкевич знову переграв свого іменитого опонента. В особистих зустрічах рахунок вже 5:2 на користь наставника Динамо. Причому Фонсека ще жодного разу не перемагав білоруса в матчі чемпіонату – дві перемоги над Динамо під керівництвом Хацкевича Шахтар здобув у Суперкубку України-2017 та фіналі Кубка України 2017/18.

Вочевидь головний тренер Динамо дійсно знає рецепт успіху проти Шахтаря Фонсеки в особистих зустрічах з "гірниками". Залишилось лише перенести це на інші поєдинки чемпіонату.

Динамо функціонально готове до протистояння проти Славії

Не секрет, що наразі основне завдання для киян – вихід у груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19. Вже 7 серпня Динамо на виїзді зіграє проти празької Славії у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.

Олександр Хацкевич може бути задоволений формою своїх підопічних. Звісно, кияни в останні хвилини поєдинку з Шахтарем відійшли до власних воріт, проте, очевидно, що це був тактичний задум тренера, а не втома футболістів. Було помітно, що функціонально Динамо готове краще за "гірників" – нічого дивного, враховуючи необхідність проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Новачки обох команд ще не готові до гри в основному складі

Обидві команди у міжсезоння зазнали суттєвих змін. Шахтар втратив Срну, Фреда, Феррейру та Бернарда, кияни залишились без Мбокані, Хачеріді, Мораєса. Новачки, яких підписали обидва клуби, своєю грою наразі не переконали, що заслуговують місця у старті. Попереду тривалий час для адаптації, а поки важку ношу досягнення результату повинна нести "стара гвардія".

Попри це ми маємо серйозні підстави розраховувати на боротьбу за чемпіонство до останнього туру, або навіть "Золотого матчу".

Цікаві факти

– Динамо зіграло 800-й матч в чемпіонатах України;

– Фонсека ще жодного разу не вигравав у Хацкевича в рамках УПЛ – одна нічия та 4 поразки;

– Віталій Буяльський провів 100-й матч за Динамо;

– Динамо та Олександрія – єдині команди, які ще не пропускали в УПЛ 2018/19.

УПЛ, 3 тур

Динамо – Шахтар – 1:0

Гол: Вербіч, 64