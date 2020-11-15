Нападник "біло-синіх" здав негативний тест на COVID-19, повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на менеджера гравця Олександра Яковенка.

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Це означає, що Владислав Супряга може приступати до тренувань та стати потенційним підсиленням для команди України на матч зі Швейцарією. Також раніше від COVID-19 серед гравців збірної вилікувались Шапаренко, Миколенко, Караваєв та Бущан. А от "синьо-жовті" втратили Ярмоленка, Сидорчука, Циганкова та Коваленка через коронавірус.

Нагадаємо, матчі з Польщею (0:2) та Німеччиною (1:3) Супряга пропускав саме через виявлену хворобу. Головна команда країни зіграє зі швейцарцями вже 17 листопада.

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