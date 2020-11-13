Збірна України зазнала серйозних втрат перед матчем Ліги націй проти Німеччини.

Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє телеграм-канал Тайны футбола.

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Окрім цього, хворобу виявили і в адміністратора національної збірної Вадима Комардіна. Відзначимо, що офіційного рішення щодо поєдинку із Німеччиною ще не оголосили, а передматчеву прес-конференцію Андрія Шевченка перенесли.

Нагадаємо, матч проти німців запланований на завтра, 14 листопада, початок о 21:45. Команди поділяють друге та третє місця у групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.

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