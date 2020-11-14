Хворі на COVID-19 гравці "синьо-жовтих" Коваленко, Сидорчук, Ярмоленко та Циганков, а також менеджер збірної Комардін повернуться додому з Німеччини окремим чартерним рейсом.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, таке рішення було ухвалено після узгодження всіх деталей, пов’язаних із медичним протоколом. Виліт рейсу заплановано на завтра, 15 листопада. Цікаво, що у цей процес включився Вест Хем Ярмоленка, а тому хавбек вирушить одразу в Англію.

Зауважимо, наразі всі інфіковані почуваються задовільно та перебувають на самоізоляції у Німеччині.

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