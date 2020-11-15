Нападающий "бело-синих" сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на менеджера игрока Александра Яковенко.

Ярмоленко и другие инфицированные коронавирусом игроки вернутся из Германии чартерными рейсами

Это означает, что Владислав Супряга может приступать к тренировкам и стать потенциальным усилением для сборной Украины на матч со Швейцарией. Также раньше от COVID-19 среди игроков сборной вылечились Шапаренко, Миколенко, Караваев и Бущан. А вот "сине-желтые" потеряли Ярмоленко, Сидорчука, Цыганкова и Коваленко из-за коронавируса.

Напомним, матчи с Польшей (0:2) и Германией (1:3) Супряга пропускал именно из-за обнаруженной болезни. Главная команда страны сыграет со швейцарцами уже 17 ноября.

Германия – Украина: нефартовый вечер лишил покоя в Лиге наций, класс решает все, или Кто ослабил удар коронавируса