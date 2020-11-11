Динамо перебуває у стані невизначеності через постійну зміну результатів тестів на COVID-19.

Відразу 8 гравців першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати, повідомляє офіційний сайт клубу. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккел Дуелунд.

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Втім, є й погані новини для Динамо. Коронавірус виявили у Артема Шабанова та Олександра Андрієвського. У таборі молодіжної збірної України позитивний тест здав і голкіпер Руслан Нещерет. Всі інфіковані гравці почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, наступний поєдинок Динамо проведе 21 листопада – виїзд до Інгульця в рамках 10 туру УПЛ.

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