Поєдинок був під загрозою зриву, бо збірна України після приїзду в Німеччину отримала позитивні тести Ярмоленка, Циганкова, Сидорчука та Коваленка на коронавірус. Спершу своє слово сказала влада Лейпцига, яка вирішила не вводити для українців карантин, адже між інфікованими та рештою делегації не було тісного контакту. Повторні тести "синьо-жовтих" нових хворих не виявили. Зрештою УЄФА дав зелене світло для проведення матчу.

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Україна зустрічалася з Німеччиною місяць тому в Києві та зазнала мінімальної поразки – 1:2. Тоді Андрій Шевченко страждав через коронавірус в Шахтарі, а тепер мав кадрові проблеми внаслідок поширення хвороби у Динамо. Стартовий склад гостей був прогнозованим – відносними сюрпризами стали хіба що виходи Забарного в центрі оборони та Зубкова на фланзі атаки.

Німеччина також підходила до матчу не в оптимальному складі. У Бундестім дюжина футболістів з проблемами зі здоров'ям і справжні дірки на флангах оборони. Зліва з'явився майже дебютант Макс, а справа – номінальний центрбек Гінтер. Серйозна несподіванка від Йоахіма Льова, який знову змінив схему на 4-4-3. Атакувальне тріо німців Гнабрі-Вернер-Сане залякувало не на жарт.

Господарі агресивно розпочали зустріч, атакуючи саме флангами. Перші моменти прийшли якраз завдяки активності Макса та Гінтера, але удари Бундестім летіли повз ціль. Україна вистояла, а на 12-й хвилині організувала результативний випад. Конопля, Маліновський і Марлос розіграли більшість на правому фланзі, після чого Зубков забіг з м'ячем у штрафний майданчик, видряпав його в суперників і відкинув Яремчуку. Наш форвард майстерно розстріляв ворота, не залишивши шансів Нойєру!

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів

"Синьо-жовті" одразу могли подвоїти перевагу, коли Зінченко класним пасом вивів Марлоса та Яремчука 2 в 1, але контратака захлинулася через сивочолого. Україна оборонялася компактним низьким блоком, а Німеччина намагалася розтягнути наші редути. Справа не виходило – там допомагав Зубков; зліва було небезпечніше – Марлос відпрацьовував менше.

Позиційний захист давав надії, однак підопічні Шевченка розкрилися. Зінченко безвольно віддав м'яч для Горетцки біля чужого штрафного, а Леон розігнав гольову атаку – пробіг з м'ячем півполя та знайшов Сане. Вінгер Баварії одним дотиком обіграв нашу розірвану оборону, а другим – пробив точнісінько під дальню стійку. Через пару хвилин Горетцка ледь не додав до результативної передачі гол – Пятов впорався з ударом у "дев'ятку".

Україна добре виходила в атаку серіями коротких передач, але у фінальній третині нашим футболістам бракувало нестандартних рішень. Простріли Соболя не знаходили адресатів. Зінченко трішки не дотягнувся до м'яча у чужих володіннях, а вже через декілька миттєвостей у власних не встежив за Горетцкою. Баварець ефектно приборкав закидання Коха та прострілив уздовж воріт – Вернер заніс м'яч у сітку. Так гості програли пристойний перший тайм...

У дебюті другої половини зустрічі Україна увімкнула агресію та креатив. Маліновський вертикальним пасом розрізав дві німецькі лінії та знайшов Зінченка, а Олександр з допомогою рикошету пробив у стійку! Втім, як тільки Бундестім відвела гру в центр поля, "синьо-жовті" поникли. Мюнхенські комбінації від Горетцки, Сане та Гнабрі почали раз по раз генерувати гостроту. З флангів їм більше допомагали фулбеки.

До певного часу нас пробачали, але ж всьому є межа. Баварці відтягнули увагу нашої оборони на себе, а їхні партнери побудували відмінну атаку. Гюндоган дав у розріз на Гінтера, той прострілив на Вернера, а Тімо рикошетом від Забарного відправив м'яч у кут. Оформивши комфортний рахунок, Німеччина збавила оберти та відійшла глибше. Андрій Шевченко освіжив атаку замінами – вийшли Михайліченко та Мораєс.

Обережніша гра Бундестім не означала більшу надійність в захисті. Українці все одно створювали нагоди розіграшами зліва та креативом Марлоса справа. Однак щоразу не вистачало зовсім трішки. Марлос підкручував у дальній кут – каркас воріт. Мораєс вирвався на ударну позицію – знову рикошет і знову німців врятувала стійка. Звичайно, господарі відповідали не гірше: Брандт перевірив пильність Пятова ударом з гострого кута, а Горетцка головою послав м'яч у руки голкіперу.

Матч завершився заслуженою перемогою Німеччини з рахунком 3:1, але посмішка Фортуни могла подарувати Україні приємніший підсумок. У паралельному матчі Іспанія не зуміла переграти Швейцарію, тому "синьо-жовті" ще не гарантували собі збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй. Для виконання головного завдання потрібно буде не програти Швейцарії в останньому турі.