"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1

Динамо зазнало першої поразки в офіційних матчах у новому році, поступившись СК Дніпро-1. Користувачі соцмереж атакують киян, хвалять Владислава Супрягу та обговорюють VAR.

Здавалося календар Динамо в УПЛ передбачав хороший початок року, але кияни вже звично самі собі створюють проблеми. У першому турі після зимової перерви команда Олексія Михайличенка здобула важку перемогу над Ворсклою, а у матчі з СК Дніпро-1 взагалі програла.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Дніпряни вперше у своїй нетривалій історії обіграли столичний клуб. Героєм зустрічі став Владислав Супряга, права на якого належать "біло-синім". А ще поєдинок запам'ятався діями арбітра – Катерина Монзуль активно користувалася підказками відеоасистента: показала дві червоні картки і призначила пенальті. Саме ці теми і стали "топовими" в обговоренні перипетій гри.

Відомий журналіст і коментатор Віктор Вацко наголосив на послідовності роботи VAR та пригадав слова Віталія Буяльського, який напередодні розповів, що ставить під сумнів необхідність відеоповторів у футболі. Після вилучення хавбек Динамо, напевне, лише утвердиться у своїх судженнях.

Легенда коментаторського цеху українського телебачення Сергій Савелій теж відзначив користь відеоповторів. А ще вважає, що автора трьох голів Владислава Супрягу потрібно розглядати як кандидата на поїздку на Євро-2020, якщо Роман Яремчук не встигне відновитися після травми.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко не зміг переглянути матч, тому цікавиться у підписників, чи варто вже говорити про відродження Супряги і просить оцінити рівень гри команд.

Супряга, Супряга, Супряга- возрождение? Очень хочется верить. Матч не видел, все по делу? Это Днепр так хорош или Динамо так никак? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 28, 2020

Коментатор Megogo Вадим Скічко пригадує статистику Супряги у матчах за Динамо – в Києві Владислав так і не розжився бодай дебютним голом.

Владислав Супряга за 10 матчів у Динамо: 0 голів



Владислав Супряга за ~30 хвилин матчу за Дніпро-1 проти Динамо: 3 голи ️️️ — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 28, 2020

Михайло Смоловой іронізує з трансферу Тамаша Кадара в китайський клуб, якого вболівальники і деякі експерти вважали слабкою ланкою в захисті Динамо. Блогеру цікаво, що зараз думає Ігор Циганик, який критикував угорця за слабку гру.

Ведучому та коментатору на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2" Максиму Гіленку цікаві приклади, коли орендовані гравці настільки гучно карали клуб, якому належить їхній контракт. Супрязі, однозначно, це вдалося.

Цікаво, чи були більш епічні дозволи грати орендованому гравцю? Розумію, що там свої домовленості, які безпосередньо до оренди наврядчи мають стосунок. Та все ж цікавить саме формальний бік. Хет-трик у ворота орендодавця, епічно. Браво, #Супряга — Максим Гіленко (@MaxGilenko) February 28, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко, який ще під час міжсезоння передбачав прорив Дніпра, відзначив справедливість поразки Динамо. Журналіст вважає, що кияни програли своїм помилкам, а не супернику. А ще висловив кілька думок щодо здатності Михайличенка контролювати ситуацію і знайшов для киян "реаніматора".

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо

Журналіст Руслан Свірін нагадав, що Супряга ще влітку у фіналі Мундіалю U-20 показав уміння самотужки вирішувати долю важливих матчів. Хет-трик у ворота Динамо повинен змусити розгледіти це вміння і киян.

"Брутальний футбол" традиційно не залишився осторонь, наочно показавши суть проблем Динамо.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат