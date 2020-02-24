Буяльський: Я думаю, що краще без VAR

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо впровадження системи VAR на матчах УПЛ.

"Якщо рішення на нашу користь, то за, якщо не на нашу, то проти. Але якщо чесно, то я, напевно, проти VAR. Ось ми забили в кінці Ворсклі, і якби показали "поза грою", то було б таке спустошення... Думаю, що краще без VAR", – сказав Буяльський у програмі Профутбол.

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Нагадаємо, VAR працюватиме на двох матчах УПЛ в кожному турі. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що організація планує збільшувати кількість матчів з VAR, але для цього клуби повинні долучатися до фінансування роботи системи.

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