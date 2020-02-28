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ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

22:56 221 Читать на русском
Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1
СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1 / Фото з відкритих джерел

В рамках 20-го туру УПЛ Динамо на виїзді поступилось СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Динамо, не зважаючи на вилучення Віталія Буяльського вже на шостій хвилині, першим відкрило рахунок у матчі: у доданий до першого тайму час голом з пенальті відзначився Беньямін Вербіч.

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По перерві дніпряни зусиллями Владислава Супряги один гол відквитали, а вже за чотири хвилини також залишились у десятьох. Однак, це не лише не зупинило підопічних Михайленка, а навпаки окрилило і вищезгаданий Супряга забив ще двічі, записавши на свій рахунок хет-трик.

Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий.

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