Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

В рамках 20-го туру УПЛ Динамо на виїзді поступилось СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Динамо, не зважаючи на вилучення Віталія Буяльського вже на шостій хвилині, першим відкрило рахунок у матчі: у доданий до першого тайму час голом з пенальті відзначився Беньямін Вербіч.

Михайличенко: Якщо немає можливості зробити VAR для всіх клубів – варто його відкласти

По перерві дніпряни зусиллями Владислава Супряги один гол відквитали, а вже за чотири хвилини також залишились у десятьох. Однак, це не лише не зупинило підопічних Михайленка, а навпаки окрилило і вищезгаданий Супряга забив ще двічі, записавши на свій рахунок хет-трик.

Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий.

Динамо вперше в історії програло СК Дніпро-1 – VAR карає і рятує, Супряга хет-триком знищив киян