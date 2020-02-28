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Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клуб

09:20 5597 Читать на русском
Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клуб
Тамаш Кадар / ФК Динамо

Київське Динамо продало угорського центрбека в клуб китайської Суперліги Шаньдун Лунен.

"Біло-сині" підтвердили перехід захисника на своєму офіційному сайті. Трансфер здійснений на постійній основі, сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди.

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Тамаш Кадар виступав за Динамо з 2017 року після переходу з польського Леха. На його рахунку 66 матчів в УПЛ (0 голів), 8 матчів у кубкових національних турнірах (1 гол) і 30 поєдинків (0 голів) у єврокубках у складі столичної команди.

Нагадаємо, Кадар дозволив собі відкрито критикувати головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що угорця спочатку відправили в дубль, а потім виставили на трансфер.

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