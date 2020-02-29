"Супряга – возрождение" или "Хорошего вечера, Игорь Цыганик": реакция соцсетей на фиаско Динамо с СК Днепр-1

Динамо потерпело первое поражение в официальных матчах в новом году, уступив СК Днепр-1. Пользователи соцсетей атакуют киевлян, хвалят Владислава Супрягу и обсуждают VAR.

Казалось, календарь Динамо в УПЛ предусматривал хорошее начало года, но киевляне уже привычно сами себе создают проблемы. В первом туре после зимнего перерыва команда Алексея Михайличенко одержала тяжелую победу над Ворсклой, а в матче с СК Днепр-1 вообще проиграла.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Днепряне впервые в своей непродолжительной истории обыграли столичный клуб. Героем встречи стал Владислав Супряга, права на которого принадлежат "бело-синим". А еще поединок запомнился действиями арбитра – Екатерина Монзуль активно пользовалась подсказками видеоасистента: показала две красные карточки и назначила пенальти. Именно эти темы и стали "топовыми" в обсуждениях перипетий игры.

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил последовательность работы VAR и вспомнил слова Виталия Буяльского, который накануне рассказал, что ставит под сомнение необходимость видеоповторов в футболе. После удаления хавбек Динамо, наверное, только утвердится в своих суждениях.

Легенда комментаторского цеха украинского телевидения Сергей Савелий тоже отметил пользу видеоповторов. А еще считает, что автора трех голов Владислава Супрягу нужно рассматривать как кандидата на поездку на Евро-2020, если Роман Яремчук не успеет восстановиться после травмы.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко не смог посмотреть матч, потому интересуется у подписчиков, стоит ли уже говорить о возрождении Супряги и просит оценить уровень игры команд.

Супряга, Супряга, Супряга- возрождение? Очень хочется верить. Матч не видел, все по делу? Это Днепр так хорош или Динамо так никак? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 28, 2020

Комментатор Megogo Вадим Скичко вспоминает статистику Супряги в матчах за Динамо – в Киеве Владислав так и не разжился хотя бы дебютным голом.

Владислав Супряга за 10 матчів у Динамо: 0 голів



Владислав Супряга за ~30 хвилин матчу за Дніпро-1 проти Динамо: 3 голи ️️️ — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 28, 2020

Михаил Смоловой иронизирует над трансфером Тамаша Кадара в китайский клуб, которого болельщики и некоторые эксперты считали слабым звеном в защите Динамо. Блогеру интересно, что сейчас думает Игорь Цыганык, который критиковал венгра за слабую игру.

Ведущему и комментатору на телеканалах "Футбол" Максиму Гиленко интересны примеры, когда арендованные игроки настолько громко наказывали клуб, которому принадлежит их контракт. Супряге, однозначно, это удалось.

Цікаво, чи були більш епічні дозволи грати орендованому гравцю? Розумію, що там свої домовленості, які безпосередньо до оренди наврядчи мають стосунок. Та все ж цікавить саме формальний бік. Хет-трик у ворота орендодавця, епічно. Браво, #Супряга — Максим Гіленко (@MaxGilenko) February 28, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко, который еще во время межсезонья предсказывал прорыв Днепра, отметил справедливость поражения Динамо. Журналист считает, что киевляне проиграли своим ошибкам, а не сопернику. А еще высказал несколько мыслей о способности Михайличенко контролировать ситуацию и нашел для киевлян "реаниматора".

Журналист Руслан Свирин напомнил, что Супряга еще летом в финале Мундиаля U-20 показал умение самостоятельно решать судьбу важных матчей. Хет-трик в ворота Динамо должен заставить разглядеть это умение и киевлян.

"Брутальный футбол" традиционно не остался в стороне, наглядно показав суть проблем Динамо.

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