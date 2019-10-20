Сульшер в захваті від дій арбітра в матчі з Ліверпулем – Аткінсон зарахував суперечливий гол Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер засмучений втратою очок в поєдинку з Ліверпулем (1:1).

"Манчестер Юнайтед виглядає все сильнішим і сильнішим. Мої гравці розчаровані результатом – це хороший знак для мене. Ми не раді одному очку в поєдинку з Ліверпулем, адже могли брати всі 3. Вважаю, що ми на правильному шляху, тепер нам потрібно покращити результати у виїзних матчах.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, арбітра можна похвалити за роботу. Мартін Аткінсон та його асистенти відпрацювали відмінно. Наш гол? Думаю, ніякого фолу проти Оріджі там не було. Рефері давав гравцям боротися. Сумніваюсь, що Рой Кін назвав би гру Ліндельофа в тому моменті фолом.

Ліверпуль – класна команда, але ми не дали їм створити багато моментів. Втім, ми забагато дозволили їм на флангах і саме через це втратили 2 очки", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, арбітр Мартін Аткінсон зарахував суперечливий гол МЮ, а пізніше скасував забитий м'яч Мане через гру рукою.

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