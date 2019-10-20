Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед відібрав очки в Ліверпуля у центральному матчі 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.

Матч 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині. Забитий м'яч в активі Маркуса Рашфорда. Попри протести гравців Ліверпуля, які натякали на фол, арбітр зарахував взяття воріт.

Нагадаємо, Ліверпуль ще не втрачав очок в АПЛ 2019/20.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: відео гола Рашфорда

Manchester United vs Liverpool | Rashford (GOAL!!!) 36' pic.twitter.com/WnoR6NyUq7 — MANCHESTER UNITED 1-0 LIVERPOOL (@D9INExFootball_) October 20, 2019

На 85-й хвилині Ліверпуль все ж відігрався. Гол забив Адам Лаллана, який вийшов на заміну.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: відео гола Лаллани