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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – відео голів та огляд матчу 20 жовтня 2019

Манчестер Юнайтед відібрав очки в Ліверпуля у центральному матчі 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

Матч 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині. Забитий м'яч в активі Маркуса Рашфорда. Попри протести гравців Ліверпуля, які натякали на фол, арбітр зарахував взяття воріт.

Нагадаємо, Ліверпуль ще не втрачав очок в АПЛ 2019/20.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: відео гола Рашфорда

На 85-й хвилині Ліверпуль все ж відігрався. Гол забив Адам Лаллана, який вийшов на заміну.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: відео гола Лаллани

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Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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