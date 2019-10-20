Сульшер в восторге от действий арбитра в матче с Ливерпулем – Аткинсон засчитал спорный гол Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер расстроен потерей очков в поединке с Ливерпулем (1:1).

"Манчестер Юнайтед выглядит все сильнее и сильнее. Мои игроки разочарованы результатом – это хороший знак для меня. Мы не рады одному очку в поединке с Ливерпулем, ведь могли брать все 3. Считаю, что мы на правильном пути, теперь нам нужно улучшить результаты в выездных матчах.

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Думаю, арбитра можно похвалить за работу. Мартин Аткинсон и его ассистенты отработали отлично. Наш гол? Думаю, никакого фола против Ориджи там не было. Рефери давал игрокам бороться. Сомневаюсь, что Рой Кин назвал бы игру Линделёфа в том моменте фолом.

Ливерпуль – классная команда, но мы не дали им создать много моментов. Впрочем, мы много позволили им на флангах и именно поэтому потеряли 2 очка", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, арбитр Мартин Аткинсон засчитал спорный гол МЮ, а позже отменил забитый мяч Мане из-за игры рукой.

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