Сульшер підшукав несподівану заміну Лукаку

Форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг у літнє трансферне вікно може перебратися до складу одного з найпринциповіших суперників лондонців – Манчестер Юнайтед.

Габонський нападник повинен замінити на Олд Траффорд бельгійця Ромелу Лукаку, повідомляє Daily Mirror.

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У придбанні Обамеянга нібито особисто зацікавлений керманич "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер. Норвезький фахівець вважає, що 30-річний форвард Арсенала компенсує відхід Лукаку до міланського Інтера та ідеально впишеться в ігрову модель Юнайтед. На заваді переходу можуть стати китайські клуби, які готові задовольнити будь-які фінансові апетити Обамеянга.

До слова, в сезоні 2018/19 африканець провів 36 матчів в АПЛ, у яких забив 22 м'ячі, віддав 5 асистів і розділив звання найкращого бомбардира першості з Мане та Салахом.

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