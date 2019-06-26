Зінченко цілить у новий історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує топ-трансфери – як вони вплинуть на долю українця

Олексанр Зінченко може знову зробити те, на що ніхто інший в чемпіонаті Англії не спромігся. Андрій Ярмоленко може стати йому на заваді. Тим часом Манчестер Сіті готує рекордні топ-трансфери, які дадуть Гвардіолі нові тактичні можливості.

Поки Зінченко відпочиває у гарячій компанії Влади Седан, боси його клубу невтомно працюють. Нові топ-трансфери Манчестер Сіті мають посприяти ще більшій гнучкості тактичних побудов Хосепа Гвардіоли та нейтралізувати ризики потенційно проблемних позицій. Насторожує погляд профільного Manchester Eveneing News на схеми та участь у них конкретних гравців з нового сезону. Адже півзахисник збірної України відіграє у них далеко не головну роль.

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Гвардіола просить двох зірок у центральну вісь – рекорду бути?

Захисник збірної Англії Харрі Магвайр нарешті змінить Лестер цього літа. Центрбек давно заслужив підвищення, і Ман Сіті готовий ощасливити всі сторони. За інформацією MEN, саме "міщани" мають перевагу над іншим клубом з Манчестера – Юнайтед. Персонально все вирішує туз, якого "дияволи" втратили. Магвайр горить бажанням зіграти в Лізі чемпіонів, куди пробились лише одні манчестерці. Ті, що чемпіони Англії. Венсан Компані залишив по собі величеньку діру, яку потрібно залатати якісним захисником. Тому саме Магвайр став мішенню №1 для Сіті на літнє трансферне вікно-2019.

А тут ще й проблеми з лімітом (можна заявити на ЛЧ та АПЛ лише по 17 гравців, яких не вважають доморощеними), які роблять англійця кращим варіантом, ніж той же Де Лігт. Чи його минуле півзахисника, який не боїться грати з м'ячем, що для Гвардіоли безцінно в оборонцях. Магвайр узагалі цікавий персонаж. Він демонстрував у сезоні 2018/19 подекуди кращі показники, ніж навіть Вірджил ван Дейк. Зокрема, у відбираннях (195 проти 193) та виграних повітряних дуелях (78,1 проти 74,9%), а також на 0,1 кращий у перехопленнях. Хоча загальна статистика єдиноборств та точності пасу (тут і 3 асисти проти 0 в Харрі) краща все ж у центрбека Ліверпуля.

Зрештою, не забуваймо, що ніхто не виграв більше повітряних дуелей, ніж Магвайр, на останньому Чемпіонаті світу-2018. Ціна питання – рекорд не лише для "синіх", а й для всіх захисників світу. Понад 80 мільйонів фунтів. Лестер відверто не бажає продавати (іншими словами – просить усі 105 млн євро), але тут Ман Сіті сподівається на ефект Мареза. Ріяд своїми діями і відвертим небажанням залишатися змусив "лисиць" збити ціну з 95 млн фунтів до 60.

Родрі Ернандес – опорник з Атлетіко, другий претендент на рекордний трансфер клубу Зінченка. Іспанець повинен плавно замінити легенду Шахтаря і Ман Сіті. Фернандінью не молодіє, отже, йому потрібне підкріплення. Якщо Родрі випередить Магвайра, то стане клубним рекордсменом. Парадокс, але Манчестер Сіті ще ні за кого не платив 70 мільйонів євро!

MEN спробував погратися зі схемами та кадрами, яких Гвардіола отримає у своє розпорядження після трансферного вікна, і ось що вийшло у британських журналістів – Зінченко рідше за всіх потрапляє в основу! Отже, як виглядатиме склад Манчестер Сіті у різних тактичних варіаціях?

Від добра добра не шукають – українець за

А що, якщо просто використати Магвайра та Родрі у формації, яка приносила успіх Гвардіолі у шаленій сутичці з Ліверпулем Клоппа? Це ледь не єдиний варіант, де Саймон Байковскі бачить Зінченка в основі. Однак він зазначає, що багато в чому вигляд Ман Сіті за схемою 4-3-3 залежатиме від готовності Кевіна де Брюйне та Бенжамена Менді, конкурента українця на лівому фланзі захисту. Марез і Сане також не захочуть просто так програвати конкуренцію на краях атаки.

Троє позаду – Менді тут важливіший?

Це гарне рішення, враховуючи солідну поставу Магвайра на ЧС-2018 у трійці захисників збірної Англії, де йому компанію склав дует манчестерців Джон Стоунз і Кайл Вокер. Однак схему 3-5-2 Гвардіола використовував лишень у ті рідкісні дні, коли Менді був готовий закрити весь лівий фланг. Тут також можна частіше випускати Фернандінью в центрі захисту, як це вже було в попередньому сезоні.

Хоч автор бачить в ролі основних крайків Бернарду Сілву та Менді, "Зінченко і Вокер також можуть отримати місце вінгбеків при більш захисній установці, але цей склад не зможуть звинуватити в недостатній спрямованості на атаку". Ну і бонус у вигляді такого очікуваного поєднання двох дев'яток, які зараз б'ються на Копа Амеріка у стартовому складі Аргентини та Бразилії.

Ковзання схем як ефект бомби для суперника

Сіті частенько починав матчі з однією формацією, щоб дуже швидко змінити ї ще на старті зустрічі. Таким спритним обманом Гвардіола іноді завершував матчі достроково. Родрі, можливо, не був настільки залучений до атак, як Ферна, але це питання більш захисного Атлетіко, а причетність до голів у нього навіть краща. Якщо іспанцю дозволять більше атакувальну свободу, то Сіті знову може організувати ковзання півзахисту та атаки.

Склад дозволяє Гвардіолі проводити перемикання своїх центральних півзахисників між більш глибокими та атакувальними ролями, якщо це потрібно. Тоді як вінгери переміщуються по всі ширині справа через центр і наліво. Це вимагає затратної інтелектуальної праці з боку тренера та гравців, може не завжди спрацювати на благо, однак дуже і дуже незручно для суперників – Шахтар Фонсеки, Шальке Коноплянки і ще купа команд не дадуть збрехати.

Команда на 300 мільйонів фунтів

У не дуже реалістичній картині мрії, яку намалював інший журналіст MEN, Джо Брей, бачимо де Лігта в центрі, Менді ліворуч, Феліша на фланзі атаки, Родрі в центрі півзахисту. Чому це не дуже реально? Дует молодих новачків з Нідерландів і Португалії, за яких їхні клуби очікують 206 мільйонів євро сумарно для Ман Сіті, який перебуває під тиском фінансового фейр-плей, став би непосильною ношею.

Чутки притягували до Гвардіоли ще й оновлення правого флангу захисту, де на зміну Даніло, якого ще треба примудритися вигідно продати, сватали фулбека Ювентуса і збірної Португалії Жоау Канселу. Не відкидають і чергових проблем Менді. Зінченко Зінченком, а якщо українець знову залишиться один, а француз тільки і лікуватиме свої болячки, може й не витягнути весь сезон на собі. Словом, закупитися довелось би на цілих 300 мільйонів, що аж надто оптимістично в нинішніх умовах.

Реалістична команда – тут українця згадали

Світовий рекорд за Магвайра – це все одно дешевше, ніж вимагає Аякс за Де Лігта. Ще декілька тижнів тому здавалося, що простіше буде підписати Ндомбеле в центр поля, ніж видерти чергового гравця Атлетіко. Зараз же ліонець близький до Тоттенхема, а Родрі виглядає безальтернативною заміною Фернандінью. Зінченко заслужив продовжити, а ось праворуч можна було б і зробити зміну Вокера на Канселу.

А тим часом Зінченко на порозі історичного рекорду

Манчестер Сіті близький до того, щоб продовжити домінувати в англійському футболі навіть на найближчі 5 років, вважає інший журналіст британського видання. Разом з близьким підписанням Магвайра та Родрі, а також як мінімум збереженням Сане й Гюндогана. Враховуючи нові контракти таких важливих виконавців, як Зінченко та Вокер, а також довгострокові угоди Бернарду Сілви, Ляпорта, Стерлінга, Фодена, де Брюйне, Едерсона і Жезуса.

Свій новий шлях по чемпіонство команда Гвардіоли починатиме матчем з Вест Хемом. І тут Андрій Ярмоленко, якщо буде готовий, може завадити своєму партнерові по збірній України. Річ у тім, що Олександр Зінченко виграв усі свої 22 матчі в рамках АПЛ (20 з них починав у стартовому складі). Це нереальний рекорд, який не підкорювався нікому іншому – найближчі переслідувачі Квінтон Форчюн і Філ Фоден виграли по 12 перших ігор чемпіонату Англії. Однак, як відзначає сайт англійської Прем'єр-ліги, 22-річний українець має блискучий шанс переписати ще одне "вічне" досягнення турніру.

Його одноклубник Давід Сілва є автором найдовшої виграшної серії загалом по дистанції. Свою рекордну серію 33-річний іспанський півзахисник протримав до 23-х перемог поспіль, завершивши 31-го березня 2018-го. Відзначимо, що Зінченко випереджає таких зіркових партнерів у Манчестер Сіті, як Фернандінью, де Брюйне, Едерсон (по 18) та Отаменді (17). Для того, щоб зрівнятись з Сілвою, українець просто повинен виграти битву в іншого українця – саме матчем з Вест Хемом Ярмоленка команда Гвардіоли розпочне АПЛ 2019/20. Гра відбудеться у Лондоні 10-го серпня. Цікаво, що саме Ман Сіті найчастіше бив Вест Хем на його нинішньому стадіоні (4) з-поміж інших клубів Прем'єр-ліги.

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