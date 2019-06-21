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Лукаку узгодив контракт з Інтером – бельгієць тисне на Манчестер Юнайтед

10:49 411 Читать на русском
Лукаку узгодив контракт з Інтером – бельгієць тисне на Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / ponturipariuri.pro

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку хоче здійснити трансфер до Інтера до початку передсезонної підготовки.

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку все ближчий до переходу в Інтер, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, Лукаку попросив керівництво оформити трансфер до початку літнього турне "червоних дияволів", яке розпочнеться 13 липня.

Додається, що Лукаку вже узгодив особистий контракт з "нерадзуррі", за яким отримуватиме від 6 до 6,5 млн євро на рік, що стане четвертою найбільшою зарплатою в Серії А.

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В сезоні 2018/19 Ромелу провів 45 матчів у складі Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, відзначившись 15 голами та 4 асистами.

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Англія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер
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