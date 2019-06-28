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Сульшер подыскал неожиданную замену Лукаку

15:26 103 Читати українською
Сульшер подыскал неожиданную замену Лукаку
Пьер-Эмерик Обамеянг / Reuters

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в летнее трансферное окно может перебраться в стан одного из самых принципиальных соперников лондонцев – Манчестер Юнайтед.

Габонский нападающий должен заменить на Олд Траффорд бельгийца Ромелу Лукаку, сообщает Daily Mirror.

Обамеянг получил два космических предложения из Китая

В приобретении Обамеянга якобы лично заинтересован наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает, что 30-летний форвард Арсенала компенсирует уход Лукаку в миланский Интер и идеально впишется в игровую модель Юнайтед. На пути перехода могут встать китайские клубы, которые готовы удовлетворить любые финансовые аппетиты Обамеянга.

К слову, в сезоне 2018/19 африканец провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 22 мяча, отдал 5 ассистов и разделил звание лучшего бомбардира первенства с Мане и Салахом.

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