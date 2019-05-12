Нинішній сезон став найрезультативнішим в історії АПЛ – відразу три гравці завоювали "Золотий бутс"

Команди АПЛ забили рекордну кількість голів у сезоні 2018/19.

У всіх матчах нинішнього сезону команди АПЛ забили 1 072 голи. Це новий рекорд першості, для сезонів, які складалися з 38 турів.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль

Попередній найкращий результат був встановлений у сезоні 2011/12 – 1 066 забитих м'ячів. Найрезультативнішим досі залишається сезон 1992/93 (1 222), але тоді було зіграно 42 тури.

Окрім того, відразу три гравці стали володарями "Золотого бутса". П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Мохамед Салах та Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль) забили по 22 голи.

Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

Нагадаємо, в нинішньому сезоні чемпіоном Англії вдруге поспіль став Манчестер Сіті, всього на одне очко випередивши Ліверпуль.