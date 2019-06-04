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Обамеянг отримав дві космічні пропозиції з Китаю

15:12 762 Читать на русском
Обамеянг отримав дві космічні пропозиції з Китаю
П'єр-Емерік Обамеянг / Reuters

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг зацікавив кілька команд з Піднебесної.

Форвард "канонірів" може перебратися в чемпіонат Китаю, інформує The Times.

До габонця проявляють інтерес два клуби з Китаю. Обамеянгу пропонують зарплату майже 300 тисяч фунтів на тиждень, і це може змусити його задуматися про майбутнє, оскільки Арсенал знову не потрапив до Ліги чемпіонів.

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Повідомляється, що з пропозиціями вийшли Гуанчжоу Евергранд і Шанхай СІПГ. Сума потенційного трансферу не уточнюється.

29-річний страйкер став одним з трьох лідерів бомбардирських перегонів АПЛ сезону 2018/19. На рахунку Обамеянга 22 голи.

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Теги
Трансфери Англія П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Шанхай СІПГ Шанхай СІПГ
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