"Це хороший результат лише у тому разі, якщо ми виграємо наступну гру. Це була втрачена можливість, адже ми мали моменти. Ми знову грали дуже добре. Я розчарований, але ми забрали одне очко.

Битва за звання лідера АПЛ у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

В кінцівці матчу ми були сильнішими. У першому таймі ми взагалі не увімкнулися спочатку. У нас не було спокою і спроб нав'язати свою гру. Команда багато працює один заради одного. Ми покращилися і прогресуємо далі. Ми розчаровані не тільки результатом, але і деякими ігровими моментами. Я знаю, що мої хлопці можуть грати краще", – цитує Сульшера ВВС.

Додамо, що МЮ зберіг лідерство у турнірній таблиці АПЛ – Лестер відстає на два очки, а Ліверпуль на три.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Ліверпулем і зберіг лідерство в АПЛ – Аліссон врятував від сенсації