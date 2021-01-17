Манчестер Юнайтед і Ліверпуль підійшли до звітного туру в лідерах АПЛ. Мерсисайдці місяць не перемагали в чемпіонаті, але мали 67-матчеву безпрограшну серію на Анфілді. Перервати її хотіли манкуніанці, які в 11 попередніх турах втратили лише 4 очки.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?

Юрген Клопп страждає від переповненого лазарету, тому в центр оборони мусив опустити Фабінью та Хендерсона, а в півзахист випустив Алькантару та Шакірі (перша за рік поява в основі на матч АПЛ). Уле Гуннар Сульшер не зміг проігнорувати хорошу форму Погба та поставив його на правий фланг (Рашфорд в центрі атаки, Марсьяль – зліва), залишивши в запасі Кавані.

На старті зустрічі м'яч краще тримався в Ліверпуля, але моментів не було. Господарі ніяк не могли підготувати якісний удар – всі спроби блокували суперники. МЮ сидів у захисті, майже не переходячи середину поля. Були дві спроби організувати різкі контратаки, але вони захлинулися неточними передачами.

У середині тайму Ліверпуль підвищив темп і почав регулярно заходити у штрафний майданчик. Гості провалювалися і тільки в останній момент виправляли ситуацію. Три хороші нагоди мав Фірміно – щастя Юнайтед, що бразильцю в завершальній стадії бракувало точності та рішучості.

Манкуніанці витримали цей важкий відрізок, після чого відвели гру від власних воріт. Самі моментів не створювали, однак принаймні змусили Ліверпуль подумати про оборону. Партнери частіше шукали передачами Рашфорда, який балансував (не дуже успішно) на лінії офсайду.

На 34-й хвилині Манчестер Юнайтед нарешті завдав першого удару по воротах! Шоу виконав рейд через центр і заробив штрафний у двох метрах від лінії штрафного. Бруну з супервигідної позиції цілив у "дев'ятку" – м'яч трішечки розминувся з воротами. МЮ вселив оптимізм на другий тайм.

По перерві продовжилася гра без стовідсоткових моментів – команди значно більше думали про оборону. Ліверпуль знову регулярно знаходив шляхи до володінь Де Хеа, але знову в останні момент втрачав ситуації для ударів. Фірміно щільно перекривав Магуайр, а Салаха стримували колективно.

Атаки Манчестер Юнайтед зривалися ще на підступах до штрафного майданчика, тому гості розраховували на дальні удари: з пострілом Бруну легко впорався Аліссон, а Рашфорд зі штрафного влучив у стінку. Загалом картина першого тайму майже не змінилася. Ліверпуль володів м'ячем без моментів, МЮ час від часу пробував вибігти на чужу половину.

Манкуніанці стали гострішими після появи Кавані та переміщення Рашфорда на лівий фланг. Маркус звідти організував найкращу атаку Юнайтед за весь матч. Він підключив Шоу, той прострілив на 11-метрову позначку Фернандешу, але удар Бруну потягнув Аліссон! Де Хеа миттєво відповів своєму візаві, витягнувши з-під поперечини гармату Тьягу!

Розкочегарилася гра на останніх хвилинах, а МЮ створив ще один супершанс, коли Ван-Біссака вивів на удар Погба. Француз просто-таки розстрілював Аліссона, але бразилець був стіною. Фантастика! Ще через хвилину голкіпер врятував господарів від пропущеного на кутовому.

У підсумку ніхто не вирвав перемогу. Нульова нічия на Анфілді. Манчестер Юнайтед набрав 37 очок і залишився лідером АПЛ, а Ліверпуль з 34 балами – третій. Безвиграшна серія мерсисайдців у чемпіонаті складає вже 4 матчі, безгольова – 3.

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