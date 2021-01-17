У першому таймі Ліверпуль володів територіальною перевагою, але з 9 ударів "червоних" лише один летів у площину. У Манчестер Юнайтед всього був один удар – небезпечний штрафний Фернандеша.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Ліверпулем і зберіг лідерство в АПЛ – Аліссон врятував від сенсації

Картина гри не надто змінилася після перерви. Найкращий момент матчу був у того-таки Фернандеша. Португалець з кількох метрів розстрілював Аліссона, проте голкіпер Ліверпуля встиг виставити ногу. 0:0 – МЮ залишився на вершині таблиці АПЛ, а команда Клоппа на третій сходинці (Ман Сіті може змістити мерсисайдців на четверту).