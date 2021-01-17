"Это хороший результат только в том случае, если мы выиграем следующую игру. Это была потерянная возможность, ведь мы имели моменты. Мы снова играли очень хорошо. Я разочарован, но мы забрали одно очко.

Битва за звание лидера АПЛ в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

В концовке матча мы были сильнее. В первом тайме мы вообще не включились сначала. У нас не было спокойствия и попыток навязать свою игру. Команда много работает друг ради друга. Мы улучшились и прогрессируем дальше. Мы разочарованы не только результатом, но и некоторыми игровыми моментами. Я знаю, что мои парни могут играть лучше", – цитирует Сульшера ВВС.

Добавим, что МЮ сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ – Лестер отстает на два очка, а Ливерпуль на три.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Ливерпулем и сохранил лидерство в АПЛ – Алиссон спас от сенсации