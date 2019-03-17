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Сульшер – про гру з Вулверхемптоном: Це був найгірший матч Манчестер Юнайтед

08:25 353 Читать на русском
Сульшер – про гру з Вулверхемптоном: Це був найгірший матч Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку своєї команди у Кубку Англії.

70’ Рауль Хіменес
76’ Діогу Жота
 
Маркус Рашфорд 95’

"Ми почали дуже повільно, що зіграло на руку супернику. Розчарований тим, що ми володіли м'ячем не кращим чином і недостатньо швидко.

Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії

Думаю, нам не вистачило якості в атакуючій третини і комбінаційної гри. У нас була солідна перевага за володінням в першому таймі, але який сенс, якщо втрачаєш м'яч і отримуєш у відповідь контратаки. Ми сильно схибили – головним чином через недостатньо добре володіння і гру в пас.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас був відмінний відрізок, а тепер ми зазнали двох поразок поспіль. У грі з Арсеналом ми просто не змогли забити, а сьогодні грали погано. Це був найгірший матч", – цитує Сульшера BBC.

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