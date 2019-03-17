Сульшер – об игре с Вулверхэмптоном: Это был худший матч Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в Кубке Англии.

"Мы начали очень медленно, что сыграло на руку сопернику. Разочарованный тем, что мы владели мячом не лучшим образом и недостаточно быстро.

Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

Думаю, нам не хватило качества в атакующей трети и комбинационной игры. У нас было солидное преимущество по владению в первом тайме, но какой смысл, если теряешь мяч и получаешь в ответ контратаки. Мы сильно ошиблись – главным образом из-за недостаточно хорошего владения и игры в пас.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас был отличный отрезок, а теперь мы потерпели два поражения подряд. В игре с Арсеналом мы просто не смогли забить, а сегодня играли плохо. Это был худший матч", – цитирует Сульшера BBC.