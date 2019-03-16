Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії

В рамках чвертьфіналу Кубка Англії Вулверхемптон завдяки голам Рауля Хіменеса та Діогу Жоти впевнено переграв Манчестер Юнайтед (2:1).

Матч розпочався у розміреному темпі й практично без гостроти. Команди почергово перекочували м'яч, вишукуючи слабкощі один одного. Їх виявилося небагато: МЮ, який більше працював з м'ячем, не міг знайти вільну зону в штрафному суперника, а Вулвз довго не вдавалося вискочити у якісну контратаку. Періодично ролі команд змінювалися: Юнайтед переходив на контри, а Вулверхемптон проводив позиційні наступи.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перший момент створили манкуніанці, хоча дуже гострим він не був – "дияволи" просто вискочили у швидку контратаку правим флангом з пасом на Погба, який пробив з-за меж карного майданчика над поперечиною. Кілька пострілів команд прийшлися в напрямку трибун або були заблоковані, а найкращі можливості відкрити рахунок у стартові півгодини відбулися з ініціативи "вовків": на 28-й хвилині Невеш після передачі з кутового вистрілив метрів з 25-ти, а на 30-й Жота замкнув подачу ударом з близької дистанції – в обох випадках вийшло слабенько.

Наприкінці першого тайму МЮ та Вулверхемптон були найближчими до взяття воріт. Перше слово було за "червоними": на 38-й хвилині Далот зважився на постріл з-за меж штрафного й влучив у захисника, одразу просигналізувавши про гру рукою; арбітр Мартін Аткінсон і так не хотів ставити пенальті, а після того, як послухав помічників у навушнику, остаточно відмовив у "одинадцятиметровому" – і це було справедливо. Господарі відповіли супермоментом на 42-й: захисники МЮ забули на лівому фланзі про Жоту, а той, отримавши пас від Невеша, уникнув офсайду, вирвався віч-на віч з Ромеро та пробив – Серхіо врятував Манчестер!

Одразу по перерві гості могли відкрити рахунок, але Рашфорд, увірвавшись до штрафного, вистрілив поруч з ближньою стійкою. Крім того, у Погба на 48-й був удар з дистанції, але француз зумів лише відправити м'яч на трибуни. Вулверхемптон швидко вирівняв гру, почав проводити позиційні атаки й ледь не вийшов уперед на 58-й хвилині, коли вдалося заробити кутовий. Моутінью виконав подачу точно на голову Хіменесу, а той пробив під самісіньку поперечину – бути б голу, якби не фантастичний стрибок і сейв Ромеро. Через дві хвилини він ще й витягнув класний удар Моутінью з-за меж карного майданчика.

На 60-х хвилинах МЮ вдалося відвести гру від власних воріт та провести кілька непоганих атак, але до конкретики справа так і не дійшла. Вулверхемптон поступово став вигравати підбирання на чужій половині поля, закидувати карни майданчик подачами й навіть претендував на пенальті. На 69-й же тиск господарів закономірно вилився у гол: Рауль Хіменес отримав м'яч у штрафному, прикрив його корпусом і з розвороту вистрілив у ближній нижній кут – 1:0!

Уле Гуннар Сульшер відреагував заміною Андера Еррери на Андреаса Перрейру, який дуже швидко міг зрівняти рахунок ударом метрів з 20-ти поруч із лівою стійкою. Втім, на 76-й хвилині все було завершено: Вулверхемптон перехопив м'яч після подачі МЮ з кутового, Невеш зупустив у прохід Жоту, а той обіграв Шоу, вирвався практично віч-на-віч і без зближення з Ромеро пробив у ближній кут – 2:0.

На 82-й після підкату Ліндельофа Юнайтед міг ще й у меншості залишитись, адже Аткінсон показав шведу пряму червону картку – втім, після перегляду відеоповтору він змінив своє рішення, виписавши Віктору попередження.

Юнайтед не здавався й намагався повернутися у гру, але підопічні Нуну Ешпіріту Санту впевнено відбивали всі атаки суперника аж до останніх секунд, коли Маркусу Рашфорду таки вдалося розмочити рахунок. Втім, даний гол ніякого значення вже не мав; фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вулверхемптона, який вийшов до півфіналу Кубка Англії!