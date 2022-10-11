Потужна злива ставила під сумнів проведення матчу, проте команди таки вийшли на поле із запізненням на півгодини. Господарі залишалися єдиною командою Прімери без перемог, але дебют зустрічі склався для них казково. Едгар Бадія відбив удар Мурікі з пенальті, а через кілька хвилин Понсе чітко замкнув кутовий Гумбау. Ельче втримав мінімальну перевагу до відпочинку.

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Старт другої половини перевернув все з ніг на голову. Форвард Лукас Бойє підставив Ельче, отримавши пряму червону всього за 2 хвилини після свого виходу на заміну. Мальорка незабаром заробила ще один пенальті. Бадія зіштовхнувся з гравцем острів'ян у карному майданчику, і арбітр Піссаро Гомес покарав саме воротаря Ельче. Мурікі з другої спроби був точним.

Не встиг косовар порадіти своєму 4 голу в сезоні, як також покинув поле. Піссаро Гомес охоче повірив театру Пере Мільї, який мученицьки впав після зіткнення з Мурікі. Арбітр додав аж 9 хвилин, проте вони не вплинули на результат матчу. Ельче без перемог досі залишається на дні, а Мальорка з 9 пунктами йде у середині таблиці.

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