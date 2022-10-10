Сельта в рамках матчу 8-го туру іспанської Прімери дала грандіозний бій Барселоні на Камп Ноу, але поразки не уникнула (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона після вчорашньої перемоги Реала втратила лідерство у Ла Лізі, відставши від мадридців на три очки. Вже наступного тижня відбудеться Класіко – а в таких умовах каталонці не мали права на ще одну осічку. Тим паче, у рідних стінах. Благо, суперником у 8-му турі була скромна Сельта.

Хаві внаслідок шалених кадрових втрат змушений був виставляти в основу одразу трьох лівих захисників (Альбу, Бальде й Маркоса Алонсо). Ерік Гарсія й Серхі Роберто отримали відпочинок після Інтера. Дембеле також залишився в запасі, поступившись місцем у старті Торресу.

Барселона видала дуже потужний початок матчу. Вже на 7-й хвилині Альба виконав м'який на лінію воротарського під удар Феррану, однак вінгер не зміг нормально влучити по м'ячу. Ще за три хвилини Рафінья потужно пробив метрів з 25-ти у правий нижній кут, змусивши Марчесіна виконувати ефектний сейв. На 13-й Торрес змарнував ще один шикарний шанс, отримавши розрізний пас від Бускетса й з близької дистанції вистріливши у голкіпера.

Зрештою, на 17-й хвилині Барса дотиснула Сельту. Гаві відкрився під закидання на хід лівим флангом і виконав простріл, Нуньєс замість виносу підрізав м'яч на ближню стійку, а Педрі прибіг туди й замкнув у порожній кут – 1:0!

Після цього Барселона провела ще кілька класних атак. Були і лонгшоти, і постріли з лету з меж штрафного, і хороші подачі,. Барса домінувала до самої перерви, однак після 23-ї хвилини "блаугранас" перестали бити по воротах. Аж на 45-й Піке бахнув з дальньої дистанції після розіграшу кутового. Вийшло неточно.

Сельта за весь перший тайм мала всього два постріли – обидва не становили жодної небезпеки. Крім того, був епізод на 31-й хвилині, коли Аспас перехопив м'яч на чужій половині і запустив передачу під вихід Серві віч-на-віч – тер Штеген встиг вийти з воріт і вибити сферу. Перед перервою ж Мальйо отримав пас у центрі штрафного, але розгубився й втратив м'яч. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги Барси в рахунку.

Другий тайм розпочався без замін. Натомість, команди влаштували розмін моментами. Так, вже за хвилини по перерві Аспас завершив контратаку 3-в-3 шикарною передачею в карний майданчик на Родрігеса – втім, Оскар вистрілив дуже неточно. Барса відповіла на 54-й хвилині подачею з кутового – у Піке удар не вдався, але вийшла скидка на Феррана. Торрес, своєю чергою, скинув м'яч вздовж воріт, а Лєвандовскі пробив головою з мінімальної відстані. Вище воріт!

Взагалі, Сельта виглядала активніше. Всього за дві хвилини після промаху Лєвандовскі по воротах метрів з шести пробивав Оскар Родрігес, який замикав простріл Вейги. Захисники в останню мить встигли заблокувати. Стривожений таким розвитком подій Хаві наважився на потрійну заміну – на 63-й хвилині замість Торреса, Рафіньї й Педрі вийшли Фаті, Дембеле та Де Йонг.

Ці ходи аж ніяк не допомогли Барселоні. В середині другого тайму гра була рівною, причому Сельта ще й гол забила на 70-й хвилині. Героєм міг стати Аспас, який відкрився під передачу на лівий край штрафного та сильно бахнув у ближній кут – тер Штеген перевів м'яч у стійку, а Ларссен закотив у порожні з добивання. На щастя для господарі, обидва галісійці потрапили в офсайд.

В завершальній частині поєдинку за Барселону стало відверто тривожно. Так, на 84-й хвилині Мальйо виконав подачу з правого флангу, а свіжий Пасієнсія голово підрізав м'яч на Аспаса – Яго опинився в 11 метрах від воріт і вистрілив з правої, однак тер Штеген парирував ногою! Сфера вилетіла на кутовий, після якого Мальйо бив з розвороту – повз ліву стійку! Підопічні Хаві відповіли лише дальнім ударом Дембеле в руки Марчесіну.

Хаві кинув у бій захисників Роберто й Гарсію, адже стало очевидно – Сельта притиснула гранда. На 4-й компенсованій хвилині навала мала завершитись голом, однак Пасієнсія при замиканні прострілу на лінію воротарського влучив у стійку, а добивання Переса з 11 метрів парирував тер Штеген. Ще за дві хвилини Марк-Андре витягнувся у струнку й витягнув потужний удар з-під поперечини – щоправда, в обох епізодах був офсайд.

Зрештою, фінальний свисток врятував "блаугранас". Барселона дивом втримала перемогу, набравши 22 очки й повернувшись на вершину Ла Ліги. У Реала стільки ж пунктів, але гірша різниця голів. Сельта з 10 заліковими балами залишається одинаднятою.