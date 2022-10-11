Мощный ливень ставил под сомнение проведение матча, однако команды все же вышли на поле с опозданием на полчаса. Хозяева оставались единственной командой Примеры без побед, но дебют встречи сложился для них сказочно. Эдгар Бадия отразил удар Мурики с пенальти, а через несколько минут Понсе четко замкнул угловой Гумбау. Эльче удержал минимальное преимущество для отдыха.

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Старт второй половины перевернул все с ног на голову. Форвард Лукас Бойе подставил Эльче, получив прямую красную всего через 2 минуты после своего выхода на замену. Мальорка вскоре заработала еще один пенальти. Бадия столкнулся с игроком островян в штрафной, и арбитр Писсаро Гомес наказал именно вратаря Эльче. Мурики со второй попытки был точным.

Не успел косовар порадоваться своему 4 голу в сезоне, как также покинул поле. Писсаро Гомес охотно поверил театру Пере Мильи, который мученически упал после столкновения с Мурики. Арбитр добавил 9 минут, однако они не повлияли на результат матча. Эльче без побед до сих пор остается на дне, а Мальорка с 9 пунктами идет в середине таблицы.

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