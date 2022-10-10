Фіорентина вдома поступилася Лаціо (0:4) в 9 турі Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лаціо продовжив переможну серію в чемпіонаті до 4 матчів. Сьогодні римляни обіграли Фіорентину, завдавши вдвічі менше ударів. Ключовими стали два епізоди в чужому штрафному, коли "орли" виграли повітря.

На початку зустрічі Весіно відгукнувся на подачу Дзакканьї з кутового та головою переправив м'яч у сітку. Дзакканьї згодом до асисту додав голав, підправивши подачу Мілінковіча-Савіча з правого флангу.

У другому таймі Лаціо взагалі влаштував розгром голами Луїса Альберто та Чіро Іммобіле. Антигероєм зустрічі став Лука Йовіч – ексфорвард Реала змарнував 4 явні гольові моменти Фіорентини.

Лаціо виграв 4 останні матчі з загальним рахунком 14:0. Суперники були слабкі, але форма команди Мауріціо Саррі вражає. Римляни з 20 очками піднялися на третє місце. Фіорентина з 9 балами посідає 13 сходинку.