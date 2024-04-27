Лас-Пальмас приймає Жирону в рамках 33-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Лас-Пальмас – Жирона відбудеться сьогодні, 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію гри можна дивитися на медіа-сервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ла Ліги на території України.

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Важливо зауважити, що повернувся в заявку Жирони Віктор Циганков. Українець залікував травму й готовий вийти на заміну упродовж матчу. Інший наш земляк – Артем Довбик – звично опинився у стартовому складі.