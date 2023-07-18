Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вирішив пригадати пережиті моменти щастя під керівництвом Ігора Йовічевіча. 20-річний хавбек опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram завершальні хвилини чемпіонського матчу проти СК Дніпро-1 (3:0) від 28 травня, в якому "гірники" достроково здобули золоті медалі УПЛ.

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Цікаво, що на спогади Судакова "пробило" після другої поразки Шахтаря поспіль під керівництвом Патріка ван Леувена. Що мав на меті Георгій – потролити нового тренера, вказати керівництву на помилкове звільнення Йовічевіча чи просто зарядити себе і команду позитивними емоціями – невідомо.

До слова, нідерландському наставнику Шахтаря наразі не вдалось здобути жодної перемоги з "гірниками". У першому спарингу його підопічні розписали бойову нічию з АЗ (3:3), а потім "згоріли" грецькому АЕКу (0:5) і провалились з Аяксом (0:3).

Підсолодити провальне міжсезоння ван Леувен зможе вже у суботу, 22 липня, у завершальному спарингу з Утрехтом.

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