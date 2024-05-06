У поєдинку 27-го туру УПЛ дніпряни на своєму полі взяли гору над криворіжцями. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Юрій Максимов заявив у ЗМІ, що поразка СК Дніпро-1 від Кривбаса стане його останнім матчем на тренерському містку дніпрян. І підопічні зробили все, аби залишити Вільйовича біля керма команди.

СК Дніпро-1 переміг Кривбас у нудному матчі – "шантаж" Юрія Максимова не дозволив криворіжцям достроково взяти бронзу

Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий по перерві Раміком Гаджиєвим. Хоча Ківінда міг відкривати рахунок ще на 16-й хвилині, майстерно закручуючи сферу у дальній кут. СК Дніпро-1 залишається четвертим, випереджаючи Рух на 3 очки, а бронза Кривбаса відкладається до наступного туру.