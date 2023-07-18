Полузащитник Шахтера Георгий Судаков решил напомнить пережитые моменты счастья под руководством Игора Йовичевича. 20-летний хавбек опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram завершающие минуты чемпионского матча против СК Днепр-1 (3:0) от 28 мая, в котором "горняки" досрочно завоевали золотые медали УПЛ.

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Интересно, что на воспоминания Судакова "пробило" после второго поражения Шахтера подряд под руководством Патрика ван Леувена. Что было целью Георгия – потроллить нового тренера, указать руководству на ошибочное увольнение Йовичевича или просто зарядить себя и команду положительными эмоциями – неизвестно.

К слову, нидерландскому наставнику Шахтера пока не удалось одержать ни одной победы с "горняками". В первом спарринге его подопечные расписали боевую ничью с АЗ (3:3), а затем "сгорели" греческому АЕКу (0:5) и провалились с Аяксом (0:3).

Подсластить провальное межсезонье ван Леувен сможет уже в субботу, 22 июля, в заключительном спарринге с Утрехтом.

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