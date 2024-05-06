Домашня поразка від Бохума з рахунком 3:4 стала для керівництва Уніона останньою краплею. Як інформує офіційний сайт німецького клубу, у зв'язку з незадовільними результатами Б'єліца був звільнений зі своєї посади. Таким чином, боси берлінців звільнили вже другого тренера за сезон – раніше клуб розпрощався з Урсом Фішером.

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Що цікаво, Б'єліца не керував своєю командою у двох останніх іграх із Борусією М (0:0) і Бохумом (3:4) через дискваліфікацію, яку заробив за поштовх Лероя Сане в матчі з Баварією.

Уніон не може виграти вже шість матчів поспіль, через що перед командою знову замаячила сумна перспектива вильоту. За два тури до кінця чемпіонату Уніон посідає 15-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи найближчого переслідувача (Майнц) на 1 очко.

У 33-му турі Бундесліги Уніон зіграє в гостях із Кельном. До кінця сезону тренувати столичну команду буде екс-наставник Уніона U-19 Марко Гроте.

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